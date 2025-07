El abogado del ‘influencer’ Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, denunció que luego de ser atropellado, presuntos delincuentes le robaron sus pertenencias y vaciaron sus cuentas bancarias.

Según Jener Cáriga, defensa de Furrey, luego del accidente ocurrido el pasado martes 9 de julio, la madre del youtuber acudió a la Comisaría de Apolo para denunciar el delito, pero los policías no habrían aceptado la denuncia porque no contaban con la identidad de los autores.

“El hurto de sus cosas no se está investigando hasta la fecha”, declaró Cáriga en Exitosa. “La señora nos dijo que, cuando fueron a la comisaría a denunciar, los policías no le quisieron aceptar la denuncia. Le dijeron: ‘¿Usted tiene identificado a los que hurtaron la mochila y demás cosas?’ Evidentemente, no sabía quiénes eran” .

Frente a esta negativa, el abogado dijo que presentarán una denuncia directa ante la Fiscalía, aclarando que no tomarán acciones legales contra los efectivos policiales.

“Nosotros estamos elaborando una denuncia de parte para presentarla directamente a la Fiscalía, para que se investigue. Porque después del hurto ocurrió que vaciaron las cuentas”, precisó.

Pedirán investigación de los bancos

La esposa de Furrey logró bloquear sus cuentas tras el incidente. Sin embargo, ya se habían producido retiros sospechosos.

Por ello, el abogado indicó que exigirán responsabilidades a las entidades bancarias implicadas por no haber activado, supuestamente, las medidas de seguridad de forma oportuna.

“Vamos a pedir al banco que se haga cargo, que se haga responsable de no haber bloqueado y no haber activado las medidas de seguridad”, señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el abogado de Antonio Crespo 'Furrey', Jener Cáriga, mencionó que su patrocinado también fue víctima de hurto tras ser atropellado. Si bien su familia intentó presentar una denuncia por tal acto, la policía nacional del… pic.twitter.com/zcgNTF9MsQ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 12, 2025

Denuncia debió ser aceptada “contra los que resulten responsables”

Finalmente, el letrado criticó que la comisaría no haya seguido el procedimiento adecuado, pues explicó que cuando no se conoce la identidad de los autores del delito, la denuncia puede ingresarse “contra los que resulten responsables” (L.Q.R.).

“Hay ‘n’ denuncias de este tipo y no sabemos por qué no lo tomaron en este caso”, cuestionó.

El proceso judicial en curso apunta únicamente contra Pablo Castillo, conductor que atropelló al influencer en la cuadra ocho de la avenida Nicolás Arriola (La Victoria), y no contra quienes cometieron el hurto.