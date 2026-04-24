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Allegados al comediante desmintieron los rumores sobre un posible cáncer pulmonar | Foto: Facebook / Difusión / Composición EC
Allegados al comediante desmintieron los rumores sobre un posible cáncer pulmonar | Foto: Facebook / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

La salud del recordado comediante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como ‘Pompinchú’, se encuentra en estado crítico. Y es que, debido a una fibrosis pulmonar, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, por lo que sus familiares y amigos han solicitado donaciones y cadenas de oración para su pronta mejoría.

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