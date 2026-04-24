La salud del recordado comediante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como ‘Pompinchú’, se encuentra en estado crítico. Y es que, debido a una fibrosis pulmonar, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, por lo que sus familiares y amigos han solicitado donaciones y cadenas de oración para su pronta mejoría.

A través de redes sociales, el creador de contenidos Jeffrey Ponci y la hija mayor del humorista aclararon que, si bien su estado es delicado, Mendoza no padece cáncer de pulmón, agregando que se encuentra sedado e intubado.

“Pompinchú está en el hospital por un problema de fibrosis pulmonar. Actualmente está en un estado inducido, sedado e intubado. Inicialmente recibió oxígeno, luego máscara Venturi y más tarde una máquina de alto flujo; ahora se encuentra en la UCI”, detalló Ponci.

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Pompinchú necesita trasplante de pulmón

Según el influencer, el cuadro se complicó tras contraer una neumonía dentro del hospital. “Las placas muestran que sus pulmones están dañados. Como su cuerpo ya no respondía a las máquinas, lo han trasladado a la UCI para sedarlo y permitir que su organismo comience a reaccionar”, añadió.

Pompinchú antes de ser ingresado a UCI

Por su parte, la hija del comediante indicó que, si bien ha mostrado una ligera mejoría, los médicos no han dado garantías de recuperación total. “Su salud sigue siendo grave, especialmente por los pulmones, que no están funcionando bien”.

En ese sentido, por la gravedad de su condición, la familia reveló que Mendoza necesita un trasplante de pulmón . “Sé que es complicado encontrar pulmones compatibles por el tamaño y la contextura de mi papá, pero creo que todo es posible si uno lucha por ello”, expresó su hija.

Asimismo, señaló que el deseo de Alfonso es recuperarse para volver a trabajar y compartir con sus nietos, siendo esta su principal motivación.

¿Quién es Pompinchú?

‘Pompinchú’ logró ser famoso por su participación en el programa “El Show de los Cómicos Ambulantes”, emitido por Latina a finales de los 90 y principios de los 2000, donde realizó el famoso unipersonal ‘Consejo para los jóvenes’.

Formó parte de una generación de humoristas de la que también fueron integrantes figuras ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’).

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