Este viernes 1 de mayo, a los 55 años, falleció Alfonso Mendoza, el recordado cómico ambulante conocido como Pompinchú, en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una fibrosis pulmonar y problemas renales.

La noticia fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, quien detalló que el estado de salud del cómico se deterioró tras contraer una bacteria luego de una operación de cadera realizada en marzo.

Pompinchú posa en el Hospital Santa Rosa y comparte la foto en sus redes, siempre con su toque de humor. | Foto: Facebook.

Durante su hospitalización, el integrante del extinto programa “El show de los cómicos ambulantes” mantuvo contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde a su estilo, compartió reflexiones.

En uno de sus últimos videos, Mendoza instó a las familias a mantenerse alertas y presentes durante el internamiento de sus seres queridos, monitoreando de cerca su tratamiento y evolución. “Preocúpate por tu enfermo que se encuentra en el hospital, porque puede suceder cualquier cosa”, dijo.

“Por eso recomiendo a las familias: si tú tienes a tu enfermo acá, es muy importante que estés presente, preguntar al doctor por qué motivos lo han cambiado, qué es lo que pasa, qué le está haciendo bien o qué no le está haciendo bien”, expresó el comediante semanas antes de su muerte.

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, que incluía un daño irreversible que requería un trasplante de pulmón, ‘Pompinchú’ utilizó sus plataformas digitales para mostrarse activo y bromista.

Pompinchú fue el creador de la famosa frase 'Pal otro año será', que formaba parte de su rutina 'Consejo para los jóvenes' | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC

Por ejemplo, hacía chistes sobre los equipos médicos a los que estaba conectado, refiriéndose a los tubos de oxígeno como parte de una “etapa de centrifugado”, cual proceso de lavado.

Incluso ante la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos, el humorista dijo: “Casi me voy a UCI, hermano. Ponte que no llamaba a los ‘pitufos’ o a los ‘siete enanos’; ¿quién me defendía?”, indicó.

Pompinchú: Detalles de su velatorio en el Ministerio de Cultura

Asimismo, el Ministerio de Cultura informó que los restos del comediante serán velados en la Sala Paracas de su sede central, ubicada en la avenida Javier Prado Este N.° 2465, San Borja.

El horario de atención para los seguidores y allegados será este sábado 2 de mayo, desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p. m., con ingreso por la puerta ubicada al costado del Banco de la Nación.

¿Quién fue Pompinchú?

‘Pompinchú’ se hizo famoso en el extinto programa de televisión “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.

Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.

Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).

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