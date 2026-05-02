Este viernes 1 de mayo, a los 55 años, falleció Alfonso Mendoza, el recordado cómico ambulante conocido como Pompinchú, en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una fibrosis pulmonar y problemas renales.
Este viernes 1 de mayo, a los 55 años, falleció Alfonso Mendoza, el recordado cómico ambulante conocido como Pompinchú, en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una fibrosis pulmonar y problemas renales.
La noticia fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, quien detalló que el estado de salud del cómico se deterioró tras contraer una bacteria luego de una operación de cadera realizada en marzo.
Durante su hospitalización, el integrante del extinto programa “El show de los cómicos ambulantes” mantuvo contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde a su estilo, compartió reflexiones.
En uno de sus últimos videos, Mendoza instó a las familias a mantenerse alertas y presentes durante el internamiento de sus seres queridos, monitoreando de cerca su tratamiento y evolución. “Preocúpate por tu enfermo que se encuentra en el hospital, porque puede suceder cualquier cosa”, dijo.
“Por eso recomiendo a las familias: si tú tienes a tu enfermo acá, es muy importante que estés presente, preguntar al doctor por qué motivos lo han cambiado, qué es lo que pasa, qué le está haciendo bien o qué no le está haciendo bien”, expresó el comediante semanas antes de su muerte.
A pesar de la gravedad de su diagnóstico, que incluía un daño irreversible que requería un trasplante de pulmón, ‘Pompinchú’ utilizó sus plataformas digitales para mostrarse activo y bromista.
Por ejemplo, hacía chistes sobre los equipos médicos a los que estaba conectado, refiriéndose a los tubos de oxígeno como parte de una “etapa de centrifugado”, cual proceso de lavado.
Incluso ante la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos, el humorista dijo: “Casi me voy a UCI, hermano. Ponte que no llamaba a los ‘pitufos’ o a los ‘siete enanos’; ¿quién me defendía?”, indicó.
‘Pompinchú’ se hizo famoso en el extinto programa de televisión “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.
Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.
Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).
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