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El cómico falleció a los 55 años tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones respiratorias y renales | Foto: Facebook (Captura)
El cómico falleció a los 55 años tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones respiratorias y renales | Foto: Facebook (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes 1 de mayo, a los 55 años, falleció Alfonso Mendoza, el recordado cómico ambulante conocido como Pompinchú, en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una fibrosis pulmonar y problemas renales.

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