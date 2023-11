Charly García tiene su propia esquina en Nueva York. A 40 años de la publicación del disco “Clics modernos”, la ciudad estadounidense rindió homenaje al músico argentino al darle su nombre a una intersección de calles.

El nombre del cantante argentino se colocó en la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, la misma que fue inmortalizada en la portada del disco, que muestra a García sentado a los pies de una silueta negra, un Shadowman pintado por el artista Richard Hambleton.

García, de 72 años, no asistió al homenaje, pero envió una carta en la expresaba emocionado su agradecimiento con las autoridades de esa ciudad.

“Me siento honrado (...) por que me haya elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como New York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de ‘Clics modernos’”, escribió García.





Homenaje realizado por la ciudad de Nueva York a Charly García. La intersección de las calles Walker St y Cortlandt Alley se llamará "Charly García Corner" | Foto: Embajada de Argentina en Estados Unidos

El homenaje contó con la presencia de músicos cercanos a García como Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Fabián Quintiero, Alfi Martins, Kiuge Hayashida o Toño Silva, que interpretaron algunas de las canciones del disco.

El actor Mariano Cabrera, impulsor de la iniciativa para la creación de la esquina de Charly García, estuvo presente junto con autoridades argentinas y neoyorquinas.

“No veo la hora de decirle a un taxista: ‘Déjeme acá, en Walker St. y… yo’. Muchísimas gracias a los que lograron esto”, dijo Charly en su misiva de agradecimiento.

Sobre “Clics modernos”

La historia de esta portada de “Clics modernos” comienza en 1983, cuando García se encontraba en Nueva York grabando el disco. El álbum iba a llamarse ‘Nuevos trapos’ y la idea original para la portada era una foto en la que el título apareciera escrito en aerosol sobre un muro.

García y el fotógrafo Uberto Sagramoso recorrieron varios callejones de la ciudad. Cuando volvían al estudio, descubrieron la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley. En la intersección, había una silueta negra, como una sombra.

Charly se impresionó por la imagen, ya que le recordó a las figuras blancas con las que en Argentina representaban a los desaparecidos por las dictaduras. El músico se sentó a los pies de la sombra. La imagen final mostró a García con un cigarro en la mano, lentes oscuros, pelo corto y la mirada en la cámara.

En la pared figuraba otro grafiti, se trataba de la inscripción ‘Modern Clix’, que traducido al español sería “Clics modernos”, nombre con el que se tituló el álbum de Charly.

Portada de "Clics modernos", la foto se tomó en la intersección de las calles Walker St & Cortlandt Alley