La casa de los famosos viene causando furor en todo México desde el pasado 4 de junio, fecha en la que se estrenó el popular programa de Televisa. En la tercera semana, uno de sus participantes lanzó un polémico comentario relacionado al ganador del reality. Esta es Wendy Guevara , quien manifestó que no cree que pueda ganar el premio mayor, pues esto para muchos sería un escándalo: “No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’. Yo siento que Emilio (Osorio) podría ganar, para mí; Emilio, Raquel (Bigorra), Poncho (DeNigris), tú eres muy fuerte”, le dice a Apio Quijano. “Y Bárbara (Torres), nada más para mí ”, señaló la habitante. No te olvides que el programa de hoy se transmite desde las 22:00 horas de México y lo podrás ver en directo por las pantallas de Canal 5 y Vix Premium.

