Los fanáticos de la cultura pop en Perú tienen más de un motivo para celebrar. Del 12 al 14 de septiembre, desde el mediodía, el Castillo Rospigliosi será el epicentro de la nostalgia y la acción con la llegada de Power Con, evento especial para los amantes de los Power Rangers.
Este año, el certamen contará con la presencia estelar de actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee y Justin Nimmo, recordados por sus roles en “Power Rangers en el Espacio”; y Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de “Power Rangers Fuerza Salvaje”.
LEE: La serie de superhéroes en Netflix que marca el epílogo de 30 años de la franquicia
Los asistentes podrán disfrutar también de la participación de Sketch Ellis, ilustrador de cómics de “Power Rangers” de Boom Studios, así como de sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con estos artistas, además de actividades temáticas, exhibiciones y zonas de merchandising.
A continuación, el cronograma de actividades por día:
MÁS INFORMACIÓN: Cuál fue la verdadera causa de muerte de Jason David Frank, el actor de “Power Rangers”
El Power Con se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Santa Beatriz, desde el mediodía. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios desde S/15.
TE PUEDE INTERESAR
- Falleció Eduardo Serrano, recordado galán de telenovelas venezolanas, a los 82 años
- Se revela el testamento de Giorgio Armani: ¿Quién manejará su imperio de $ 12 000 millones?
- Saoirse Ronan y Jack Lowden reciben a su primer hijo, según medios británicos
- Final del Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú preparó el pan con chicharrón “más grande del mundo”
- Debby Ryan anuncia que espera su primer hijo junto a Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots
Contenido sugerido
Contenido GEC