En esta edición del Power Con llegarán artistas internacionales de la franquicia. (Foto: Instagram)
Redacción EC

Los fanáticos de la cultura pop en Perú tienen más de un motivo para celebrar. Del 12 al 14 de septiembre, desde el mediodía, el Castillo Rospigliosi será el epicentro de la nostalgia y la acción con la llegada de , evento especial para los amantes de los .

Este año, el certamen contará con la presencia estelar de actores icónicos de la franquicia como Christopher Hayman Lee y Justin Nimmo, recordados por sus roles en “Power Rangers en el Espacio”; y Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan, de “Power Rangers Fuerza Salvaje”.

Los asistentes podrán disfrutar también de la participación de Sketch Ellis, ilustrador de cómics de “Power Rangers” de Boom Studios, así como de sesiones de fotos, firmas de autógrafos y paneles exclusivos con estos artistas, además de actividades temáticas, exhibiciones y zonas de merchandising.

A continuación, el cronograma de actividades por día:

Estos son los horarios de la Power Con con la participación de artistas internacionales de la franquicia. (Foto: Instagram)
El Power Con se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Santa Beatriz, desde el mediodía. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios desde S/15.

