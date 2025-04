El guionista principal de "Mighty Morphin Power Rangers“, Tony Oliver, reconoció públicamente que la serie cometió un error de representación racial en su elenco original.

Tres décadas después del estreno, Oliver admitió que fue inapropiado asociar el color de los trajes de los Power Rangers con el origen étnico de sus actores.

Durante el episodio "Dark Side of the Power Rangers", parte del documental "Hollywood Demons" (emitido por Investigation Discovery), Oliver explicó que en ese momento no consideraron el impacto cultural que podría generar esa decisión de casting:

“Ninguno de nosotros estaba pensando en estereotipos” , declaró. “Fue un error”, admitió, al relatar que fue su asistente quien, en una reunión de producción, notó que el actor afroamericano interpretaba al Ranger Negro y la actriz asiática al Ranger Amarilla.

“Mighty Morphin Power Rangers” es la primera entrega de la franquicia “Power Rangers” que se estrenó en 1993 (Foto: Saban International)

¿Quiénes interpretaron a los rangers negro y amarilla?

La serie, que debutó en 1993, logró reconocimiento mundial y generó múltiples secuelas. En su elenco inicial, el personaje de Zack Taylor, interpretado por Walter Emanuel Jones, fue el primer Ranger Negro, mientras que Trini Kwan, encarnada por Thuy Trang, fue la Ranger Amarilla.

Con el paso del tiempo, esa elección fue señalada como una coincidencia desafortunada con connotaciones racistas.

Migthy Morphin Power Rangers. (Foto: Saban International)

¿Los actores bromeaban al respecto?

El documental reveló grabaciones detrás de cámaras realizadas por el coordinador de especialistas Jeff Pruitt, donde los actores comentaban con humor sobre la composición racial del equipo.

En una de las escenas, Walter Jones bromeaba: “Soy negro e interpreto al Ranger Negro, imagínese”.

Los creadores negaron intenciones racistas en la selección del elenco

Shuki Levy, cocreador de la franquicia junto a Haim Saban, aseguró en una entrevista de 2013 que la elección de los colores no tuvo una intención discriminatoria:

“No crecimos en el mismo entorno que existe en Estados Unidos con respecto al color de piel. No era un gran problema para nosotros”, expresó.

“Dark Side of the Power Rangers”: fecha de estreno y dónde verlo

El episodio se estrenó el 7 de abril como parte de la serie documental "Hollywood Demons", que se transmitió por Investigation Discovery y quedó disponible en streaming a través de Max.