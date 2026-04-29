La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith fue galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, uno de los reconocimientos culturales más prestigiosos del mundo hispano. La creadora de 79 años fue distinguida por su influyente trayectoria en la música, la poesía y las artes visuales.

Considerada como “la madrina del punk”, Patricia Lee Smith ha construido una carrera de más de cinco décadas marcada por la fusión entre el rock, la literatura y el activismo social, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas de la cultura contemporánea.

El acta del jurado, presidido por la bailaora y coreógrafa española María Pagés, resaltó que la “impetuosa creatividad” de Patti Smith conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva.

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Asimismo, destacó que su estilo vigoroso ha logrado plasmar la rebeldía del individuo frente a la sociedad en canciones que hoy son consideradas íconos de la música popular, además de transmitir, como escritora, una visión poética de la vida con un mensaje de esperanza frente a las injusticias.

Una carrera que marcó generaciones

Patti Smith alcanzó reconocimiento internacional con su álbum debut Horses (1975), considerado una obra fundamental del punk rock y una propuesta innovadora que incorporó una mirada feminista e intelectual dentro del género.

A lo largo de su carrera también firmó canciones emblemáticas como Because the Night, coescrita junto a Bruce Springsteen, y People Have the Power, convertida en un himno de resistencia y libertad para varias generaciones.

Patti Smith siempre con el puño en alto. (Foto: EFE)

Además de su legado musical, Smith ha publicado diversos poemarios, memorias y textos autobiográficos que consolidaron su prestigio literario. Su admiración por autores como Arthur Rimbaud, Bob Dylan y Federico García Lorca marcó profundamente su estilo artístico y su forma de entender la creación.

También ha desarrollado una importante faceta como artista visual, ampliando su influencia más allá de la música y convirtiéndose en una referente cultural de alcance internacional.

Una vida marcada por la resistencia y la creación

Nacida en Chicago en una familia humilde, Patti Smith construyó su carrera desde la poesía y la contracultura neoyorquina. Su llegada a Nueva York en plena efervescencia del punk la conectó con figuras como Robert Mapplethorpe y Lenny Kaye, con quienes desarrolló una intensa relación artística que definió buena parte de su identidad creativa.

Su vida también estuvo atravesada por pausas importantes, como su retiro temporal de la música para formar una familia junto a Fred Sonic Smith, guitarrista de MC5, y su regreso posterior tras la muerte de su esposo.

Superó más de 50 candidaturas internacionales

La estadounidense se impuso a otras 54 candidaturas procedentes de cerca de 30 nacionalidades, tomando el relevo de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, ganadora de la edición anterior.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes distingue cada año la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento en disciplinas como música, pintura, fotografía, danza, teatro, arquitectura y otras manifestaciones artísticas de relevancia mundial.

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