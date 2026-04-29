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Fotografía de archivo de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid. Foto: EFE/ Juanjo Martín
Fotografía de archivo de la cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith durante un concierto en el Teatro Real de Madrid. Foto: EFE/ Juanjo Martín
Por Redacción EC

La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith fue galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, uno de los reconocimientos culturales más prestigiosos del mundo hispano. La creadora de 79 años fue distinguida por su influyente trayectoria en la música, la poesía y las artes visuales.

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