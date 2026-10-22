Este jueves 22 de octubre, el cantante mexicano Cristian Castro, se presentó en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 acompañado de su actual pareja, Vanessa Ríos, en lo que representó su primera aparición pública juntos sobre una alfombra roja.

Durante la antesala del evento celebrado en la ciudad de Miami, el intérprete se mostró junto a su novia, con quien celebró tres meses de relación el pasado mes de septiembre.

A su llegada al recinto, el artista fue abordado por las cámaras de Telemundo para ofrecer sus impresiones sobre el reconocimiento que la organización le otorgará por sus más de tres décadas de actividad en la industria musical.

“Gracias a Dios que me ha dado mucha fuerza para cantarles ya muchos años. Y bueno, este reconocimiento de verdad que lo agradezco en nombre de Dios, muy lindo. Y gracias a Billboard por reconocer esto”, manifestó el músico.

Y es que, Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística y además sostendrá una presentación musical en vivo durante la ceremonia oficial.

Respecto a la convivencia diaria con Ríos y la dinámica en su relación, el intérprete de “No podrás” explicó que ella le cocina y que ambos dedican tiempo constante a practicar su fe religiosa.

El cantante mexicano Cristian Castro asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en el James L. Knight Center en Miami, Florida, el 22 de octubre de 2026. (Foto de Giorgio VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

“Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, puntualizó el artista antes de ingresar al recinto.

Por su parte, Ríos, de 37 años, respondió a las preguntas sobre su presencia en el evento, calificando la oportunidad como un honor y manifestando sentirse orgullosa del logro alcanzado por el músico.

Cristian Castro también dijo presente en Miami: así posó en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. https://t.co/zNjPvMtz2w — Billboard AR (@BillboardArg) October 22, 2026

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