El cantante mexicano Cristian Castro asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en el James L. Knight Center en Miami, Florida, el 22 de octubre de 2026. (Foto de Giorgio VIERA / AFP)
El cantante mexicano Cristian Castro asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en el James L. Knight Center en Miami, Florida, el 22 de octubre de 2026. (Foto de Giorgio VIERA / AFP)
/ GIORGIO VIERA
Por Redacción EC

Este jueves 22 de octubre, el cantante mexicano Cristian Castro, se presentó en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 acompañado de su actual pareja, Vanessa Ríos, en lo que representó su primera aparición pública juntos sobre una alfombra roja.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?