A poco de haber ganado el reality gastronómico ‘Top Chef VIP 5’, el modelo peruano Guty Carrera sorprendió al desfilar junto a su novia, la presentadora mexicana Alana Lliteras, por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 este jueves 22 de octubre en Miami.

En la gala, Carrera lució un terno oscuro con camisa y corbata a tono, además de un broche dorado, mientras que Lliteras asistió con un vestido corto de lentejuelas, escote pronunciado, guantes largos y tacones.

A través de sus plataformas oficiales, la organización del evento compartió las imágenes del paso de la pareja por el recinto con el mensaje: “¡De las cocinas al glamour! Guty Carrera y Alana Lliteras, ganadores de #TopChefVIP, llegaron con todo el estilo a los #PremiosBillboard2026”.

Y es que, el pasado 19 de octubre, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ obtuvo el primer lugar en la quinta edición del certamen gastronómico ‘Top Chef VIP’, emitido por Telemundo, llevándose 200 mil dólares de premio.

El participante peruano se impuso ante los competidores Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos con la presentación de su plato ‘Entre Fuegos’, una propuesta culinaria basada en la gastronomía peruana.

Guty Carrera y Alana Lliteras: así fue como inició su relación

Carrera y Lliteras iniciaron su vínculo sentimental a principios de 2025, luego de coincidir en el reality show ‘La casa de los famosos’. “Surgió algo entre nosotros muy bonito, nos estamos conociendo y seguro va viento en popa esto”, declaró.

Por su parte, la ‘influencer’ de 22 años cuenta con trayectoria en ‘realities’, pues ha ganado la primera temporada de ‘MasterChef Junior México’ en 2016 y la segunda entrega de ‘Top Chef VIP’ en 2023.

VIDEO RECOMENDADO: