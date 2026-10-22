El modelo peruano desfiló por la alfombra azul de los Billboard 2026 junto a la mexicana Alana Lliteras | Foto: Captura de Instagram (@latinbillboards)
El modelo peruano desfiló por la alfombra azul de los Billboard 2026 junto a la mexicana Alana Lliteras | Foto: Captura de Instagram (@latinbillboards)
Por Redacción EC

A poco de haber ganado el reality gastronómico ‘Top Chef VIP 5’, el modelo peruano Guty Carrera sorprendió al desfilar junto a su novia, la presentadora mexicana Alana Lliteras, por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 este jueves 22 de octubre en Miami.

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