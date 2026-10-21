La ceremonia se transmitirá en vivo este jueves 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami | (Billboard)
La ceremonia se transmitirá en vivo este jueves 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami | (Billboard)
Por Redacción EC

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 incorporaron la nueva categoría Artista de los Fans, un reconocimiento que será elegido por el público mediante una votación digital entre los cinco nominados, que figuran Karol G, Peso Pluma, Prince Royce, Fuerza Regida y Tito Double P.

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