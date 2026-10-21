Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 incorporaron la nueva categoría Artista de los Fans, un reconocimiento que será elegido por el público mediante una votación digital entre los cinco nominados, que figuran Karol G, Peso Pluma, Prince Royce, Fuerza Regida y Tito Double P.

Las votaciones para elegir al ganador están habilitadas en el sitio web de Telemundo y permanecerán abiertas hasta aproximadamente las 7 p. m. ET de este jueves 22 de octubre.

Karol G es una de las nominadas a esta nueva categoría | Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES

MIRA AQUÍ: Taylor Swift se convierte en la cantante con más premios Billboard de la historia

El proceso es gratuito y está disponible para personas de 13 años o más que residan en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Cada participante podrá emitir hasta 10 votos diarios con una cuenta de Google y otros 10 con un perfil de NBCUniversal, con un límite de 20 votos por día.

El ganador se anunciará durante la ceremonia que se transmitirá este jueves 22 de octubre, a las 8 p. m. ET, desde el James L. Knight Center de Miami.

La gala estará a cargo de Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica y el Caribe podrá verse a través de Telemundo Internacional y la aplicación de Telemundo.

LEE TAMBIÉN: Peso Pluma entre los artistas hispanos favoritos para los premios Billboard

¿Quiénes son los artistas más nominados a los Billboard Latinos 2026?

En la lista general de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026, Peso Pluma lidera con 17 candidaturas, entre ellas Artista del Año y “Hot Latin Song” Canción del Año. Le siguen Tito Double P, con 15 nominaciones; Fuerza Regida, con 12; Karol G, con nueve; y Prince Royce, con ocho.

La ceremonia, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza, también reconocerá a destacadas figuras de la industria musical.

MÁS INFORMACIÓN: J Balvin recibirá el premio Billboard Espíritu de la Esperanza

Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística, Rubén Blades será distinguido con el Premio Billboard Ícono, Rosalía obtendrá el Premio Billboard Salón de la Fama y Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia.

La gala de los Premios Billboard incluirá presentaciones en vivo de Carlos Rivera, Elvis Crespo, Manuel Turizo, Ozuna, Rosalía, Wisin, Xavi, Víctor Manuelle, Ha*Ash, Pablo Alborán y Yahritza y Su Esencia, entre otros artistas.

VIDEO RECOMENDADO: