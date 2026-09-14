El actor estadounidense Macaulay Culkin apareció en escena junto a Annie Murphy y Dan Levy para rendir homenaje a Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero.
“Ella era mi madre (en la película ‘Home Alone’ y la madre de todos. Por cierto, llamad a vuestras madres. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella”, dijo Culkin en un discurso en el que se le vio visiblemente emocionado y con voz entrecortada.
Después de una interpretación de Noah Kahan, Jamie Lee Curtis, al borde del llanto, recordó al director Rob Reiner, quien fue encontrado muerto en su casa en el barrio de Brentwood de Los Ángeles junto a su esposa Michelle en diciembre del año pasado.
Jamie Lee Curtis honors the late Rob Reiner, who just won his final Emmy Award for his performance on 'The Bear.'
“Él era generoso, amable y muy divertido. Todos echamos de menos a Rob y Michelle”, dijo durante un discurso.
Los Emmy conmemoraron también a otras estrellas de Hollywood como Diane Ladd, Hayden Panettiere, Robert Duval, Tim Curry o el diseñador Bob Mackie, entre otros.
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