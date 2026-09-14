La gala de los Emmy rindió este lunes un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, la actriz Catherine O’Hara y el director de cine Rob Reiner, fallecidos después de la última edición de los premios más prestigiosos de la televisión.

La actriz Sally Field fue la encargada de honrar la memoria de Parton, ensalzando su labor tanto como leyenda del country, como por su trabajo humanitario.

“Nunca la dejé de querer. A pesar de vivir tan lejos, ella era humilde, creativa, solidaria y con un gran sentido del humor”, dijo Field, quien compartía una estrecha amistad con la cantante.

Vista del escenario durante el tributo a Dolly Parton en la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. | Foto: AFP / KEVIN WINTER

Field y Parton trabajaron juntas en 1989 en la película ‘Steel Magnolias’ (Magnolias de acero), un drama cómico que sigue la compleja vida de un grupo de amigas en un pueblo de Luisiana (EE.UU.).

Acto seguido, su también amiga y colaboradora Reba McEntirre apareció en escena para cantar ‘Appalachian Memories’, el éxito de 1983 publicado en el álbum ‘Burlap & Satin’.

Reba McEntire interpreta sobre el escenario la balada de 1983 de Dolly Parton, 'Appalachian Memories', durante la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles, California, EE. UU. | Foto: EFE / CHRIS TORRES

La canción habla de una familia de granjeros pobres de los Apalaches que se muda al norte en busca de trabajo y una vida mejor. “Te quiero mucho, Dolly”, concluyó la intérprete.

La leyenda de la música country falleció por un cáncer el pasado 25 de agosto. Cuatro días antes de su muerte había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios.

Reba McEntire pays an emotional tribute to Dolly Parton by singing “Appalachian Memories” at the #Emmys.https://t.co/j5J7X3mv8z pic.twitter.com/8Oste7uvv1 — Variety (@Variety) September 15, 2026

La huella de Catherine O’Hara y Rob Reiner

El actor estadounidense Macaulay Culkin apareció en escena junto a Annie Murphy y Dan Levy para rendir homenaje a Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero.

“Ella era mi madre (en la película ‘Home Alone’ y la madre de todos. Por cierto, llamad a vuestras madres. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella”, dijo Culkin en un discurso en el que se le vio visiblemente emocionado y con voz entrecortada.

El actor estadounidense Macaulay Culkin y los actores canadienses Annie Murphy y Dan Levy hablan sobre el escenario durante un homenaje a la fallecida actriz Catherine O'Hara en la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

Después de una interpretación de Noah Kahan, Jamie Lee Curtis, al borde del llanto, recordó al director Rob Reiner, quien fue encontrado muerto en su casa en el barrio de Brentwood de Los Ángeles junto a su esposa Michelle en diciembre del año pasado.

Jamie Lee Curtis honors the late Rob Reiner, who just won his final Emmy Award for his performance on 'The Bear.'



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“Él era generoso, amable y muy divertido. Todos echamos de menos a Rob y Michelle”, dijo durante un discurso.

Los Emmy conmemoraron también a otras estrellas de Hollywood como Diane Ladd, Hayden Panettiere, Robert Duval, Tim Curry o el diseñador Bob Mackie, entre otros.

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis habla sobre el escenario durante un tributo a James Burrows y Rob Reiner en la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

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