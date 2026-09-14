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Una imagen de la fallecida cantautora estadounidense Dolly Parton es proyectada en pantalla mientras el cantante y compositor estadounidense Noah Kahan se presenta durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy | Foto: AFP
Una imagen de la fallecida cantautora estadounidense Dolly Parton es proyectada en pantalla mientras el cantante y compositor estadounidense Noah Kahan se presenta durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy | Foto: AFP
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La gala de los Emmy rindió este lunes un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, la actriz Catherine O’Hara y el director de cine Rob Reiner, fallecidos después de la última edición de los premios más prestigiosos de la televisión.

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