El periodista peruano Jaime Bayly compartió su felicidad y gratitud tras haberse coronado como ganador de dos premios Luces (El Comercio), en las categorías de Mejor Novela, por su libro “Los genios” y en Mejor Programa Digital de Entretenimiento por su canal de YouTube, el mismo que produce junto a su esposa Silvia Núñez del Arco.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el autor de “No se lo digas a nadie” y presentador del extinto programa de entrevistas “El Francotirador”, agradeció a sus lectores por haberlo elegido entre los otros nominados.

“¡Ganamos los dos [Premios Luces]! No lo puedo creer, estoy verdaderamente conmovido, agradecido. Gracias a todos los lectores de El Comercio, gracias a cada uno de ellos”, dijo.

Tras ello, comentó: “A los que votaron por la novela “Los genios” y por este canal (YouTube) de entretenimiento y a los que no votaron por nosotros también, compartimos ambos premios con los nominados en las categorías”.

Cabe precisar que Bayly no estuvo presente en la ceremonia de premiación, realizada el pasado 2 de abril en el Hotel Hilton de Miraflores, debido a que no encontró vuelos de retorno a los Estados Unidos. Sin embargo, agradeció su triunfo mediante saludos en video.

“Seguramente se han equivocado, habían mejores novelas en esta categoría. El premio me alienta y me conmueve, lo agradezco de corazón. [...] Escribir los genios me ha tomado media vida, tampoco ha sido fácil publicarla, varias editoriales poderosas me dijeron que ‘no’”, dijo el autor sobre su novela “Los Genios”.

Luego, complementó respecto al segundo premio Luces (Mejor Programa Digital): “Quiero dedicarlo a mi esposa Silvia Nuñez del Arco, que está aquí detrás de cámaras. Este canal de YouTube no existiría si no fuera por ella. [...] También quiero dedicárselo a mi madre, ella no se pierde ningún despacho”.

En esa línea, el escritor bromeó recordándole a su madre que le envíe un dinero prometido. También aprovechó en agradecer a su equipo de editores, quienes permiten que el programa sea publicado en su cuenta de YouTube.

“Trataré de contarles todos los días una historia divertida, reflexiva... de lo que he aprendido de la vida o estoy por aprender [...] Y sobretodo, no aburrirle con mi vida pública, sino contarles mi vida privada”, finalizó.

¿Con quiénes compitió Jaime Bayly en los Premios Luces?





Jaime Bayly compitió en las dos categorías con escritores destacados tales como el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien hace poco cumplió 88 años; así como el autor Alonso Cueto.

Mientras que en la sección digital, el periodista se disputó el premio con el youtuber Luis Carlos Burneo (La Habitación de Henrry Spencer), los comediantes André Grillo y Héctod (NN entrevistas) y otros.