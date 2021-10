Conforme a los criterios de Saber más

La ceremonia de los Premios Platino, la más importante del cine iberoamericano, volverá a realizarse de manera presencial luego de un año en el que debieron pasar al formato virtual a causa de la pandemia de COVID-19. Y, para este regreso, los organizadores de la gala han decidido hacer todo a lo grande y con más de una sorpresa, como la que se realizó la mañana del viernes en el Estadio Wanda del Atlético de Madrid, a donde llegaron conocidos actores latinoamericanos y españoles para un partido de fútbol amistoso con glorias de LaLiga.

Aunque Diego Luna fue anunciado para integrarse al equipo de los actores, el mexicano finalmente no participó, pero se lucieron otras figuras del arte conocidas por su pasión por el balompié. Uno de ellos fue el colombiano Manolo Cardona, quien se convirtió en el máximo anotador del partido, con un ‘hat trick’ que le resultó inesperado incluso a él. “Cuando me desperté esta mañana, jamás imaginé que iba a meter tres goles, pero estoy muy feliz. De niño, sueñas con jugar con tus leyendas. Yo soy seguidor del Madrid y hoy ha sido un día soñado, tener a Hierro, el capitán legendario, y a tantos jugadores maravillosos. Me voy con el corazón explotando de emoción”, declaró el protagonista de “¿Quién mató a Sara?” a los medios presentes, entre los que se encontraba “El Comercio”.

El partido de las estrellas arrancó poco después de las 10 de la mañana de la hora española y se desarrolló en dos tiempos de cerca de media hora cada uno. En el primer tiempo, se enfrentaron el equipo de los actores contra el equipo de ‘los embajadores de LaLiga’. Por el lado de los artistas salieron: el chileno Benjamín Vicuña, el argentino Nico Furtado y el peruano Salvador del Solar. Las actrices Stephanie Cayo y Christina Castaño también formaron parte del ‘11′ actoral, cuyo arco fue defendido por el español Edu Rosa, que sorprendió con sus atajadas.

Así fue el partido de las estrellas de los Premios Platino 2021. (Fuente: El Comercio)

Del lado de ‘Los embajadores’ de LaLiga estuvieron César (en el arco), el uruguayo Diego Forlán, la española Aintzane Encinas, el camerunés Samuel Eto’o, el holandés Patrick Kluivert, los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes, entre otros.

El primer triunfo terminó con el inminente triunfo de los ‘Embajadores’. Por lo que para el segundo tiempo se hizo un balanceado combinado entre actores y exfutbolistas en nuevos equipos diferenciados por colores: amarillo y naranja. En este tiempo del partido, se destacaron los naranjas con Manolo Cardona, Samuel Eto’o y Stephanie Cayo. El camerunés le dio un pase a la peruana, quien anotó un tanto, que fue anulado por Rafa Guerrero.

Eto’o bromeó en un momento con el árbitro y le lanzó una camiseta amarilla por favorecer a los del equipo contrario con un penal que fue anotado por el español Maxi Iglesias, otro de los más emocionados con la jornada de cine y fútbol.

EL DATO

Los Premio Platino están promovidos por EGEDA y FIPCA y apoyados por las Academias e Institutos de Cine Iberoamericanos.