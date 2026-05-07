El actor colombiano Carlos Torres y la actriz y periodista española Cayetana Guillén-Cuervo conducirán la XIII edición de los Premios Platino, que se realizará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México, para premiar lo mejor de la producción audiovisual iberoamericana en cine y series.

La dupla sucede a los actores Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, quienes estuvieron a cargo de la gala en 2025. La elección de Torres y Guillén-Cuervo busca representar la diversidad de la industria en castellano y portugués, integrando trayectorias de éxito en mercados de América y Europa.

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De ese modo, el barranquillero es reconocido por su participación en las tres temporadas de "La Reina del Flow", además de proyectos recientes como la nueva versión de "Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca" y la serie de Netflix "Medusa".

Según se describe el propio actor, pese a su exposición pública, mantiene un perfil de “persona reservada y tranquila”, alejándose de los calificativos tradicionales de su profesión.

Por su parte, Guillén-Cuervo, hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo, ha dirigido espacios emblemáticos como "Versión Española" en TVE y protagonizado la serie de culto "El Ministerio del Tiempo".

Además de su carrera artística, ejerce como “activista cultural de forma transversal” y actualmente se desempeña como Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

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La gala de los Premios Platino 2026 será transmitida en cadenas de televisión por toda América y la plataforma SmartPlatino TV.

Durante la ceremonia se entregarán galardones en categorías que incluyen Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia, y premios a la interpretación y técnica, tanto en cine como en series de larga duración.

La organización también anunció que el actor argentino Guillermo Francella será galardonado con el Premio Platino de Honor de esta edición.