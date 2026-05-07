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Esta dupla sucede en la conducción a los actores Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, quienes estuvieron a cargo de la gala en 2025 | Foto: Difusión
Esta dupla sucede en la conducción a los actores Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, quienes estuvieron a cargo de la gala en 2025 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor colombiano Carlos Torres y la actriz y periodista española Cayetana Guillén-Cuervo conducirán la XIII edición de los Premios Platino, que se realizará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México, para premiar lo mejor de la producción audiovisual iberoamericana en cine y series.

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