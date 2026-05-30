Resumen

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La historia narra el ascenso y la caída de un grupo de estudiantes de Derecho que terminan involucrados en una red de corrupción universitaria | Foto: Difusión / Ronald Rodas
La historia narra el ascenso y la caída de un grupo de estudiantes de Derecho que terminan involucrados en una red de corrupción universitaria | Foto: Difusión / Ronald Rodas
Por Redacción EC

“Los Principiantes”, producción audiovisual peruana, fue presentada este jueves como un proyecto cuyo estreno está previsto para 2027, tanto en salas de cine como en una serie de ocho episodios para plataformas de streaming.

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