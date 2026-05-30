“Los Principiantes”, producción audiovisual peruana, fue presentada este jueves como un proyecto cuyo estreno está previsto para 2027, tanto en salas de cine como en una serie de ocho episodios para plataformas de streaming.

Durante una conferencia de prensa, los realizadores informaron que la trama está inspirada en hechos de la vida real y se ambienta en el Perú de finales de los años 80.

Los Principiantes

La historia narra el ascenso y la caída de un grupo de estudiantes de Derecho que terminan involucrados en una red de corrupción universitaria tras ser seducidos por el dinero fácil y el poder político.

El equipo creativo del proyecto está liderado por el director Daniel Vega, el productor Gustavo Sánchez y la productora Gianella Neyra.

El rodaje de la entrega tendrá una duración de 10 semanas, contará con el trabajo de más de 100 personas en el equipo técnico y se ejecutará bajo estándares de producción inspirados en la industria de Hollywood.

El elenco principal reúne a actores nacionales e internacionales como la colombiana Ana María Orozco, recordada por su papel en "Yo soy Betty, la fea", Christian Tappan (Gonzalo Gaviria en “El Patrón del Mal”), Flavio Medina, Lucho Cáceres, Karime Scander, Francisca Aronsson y Salvador del Solar.

Asimismo, el reparto incluye a una nueva generación de talentos locales conformada por Mario Cortijo, Matías Spitzer, Franco Pennano, José Miguel Argüelles, Yahir Manosalva, Guadalupe Farfán y Fabiana Valcárcel.

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