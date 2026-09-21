Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en Los Ángeles, California. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en Los Ángeles, California. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Por Redacción EC

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia. Semanas antes de su muerte, el modelo compartió unas fotografías en sus redes sociales que hoy cobran un significado especial.

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