Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia. Semanas antes de su muerte, el modelo compartió unas fotografías en sus redes sociales que hoy cobran un significado especial.

Tras la difusión de su muerte, las redes sociales de Presley se llenaron de emotivos comentarios. Los usuarios destacaron su última publicación de su cuenta de Instagram, realizada el pasado 5 de agosto, poco más de un mes antes de su fallecimiento. El modelo había compartido un carrusel compuesto por nueve fotografías, en las que aparecía solo y al aire libre.

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En las fotografías, se muestran a Presley Gerber posando en solitario sobre el césped de un jardín rodeado de árboles. Asimismo, se lo veía descalzo, vestido con un conjunto totalmente negro, y llevando una gorra colocada hacia atrás que dejaba al descubierto los tatuajes de sus brazos y cuello. Las tomas alternaban miradas de perfil, gestos hacia la cámara y leves sonrisas.

Semanas antes de su muerte, el modelo Presley Gerber compartió unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Instagram / @presleygerber)

Seguidores, amigos y diversas celebridades de la industria de Hollywood reaccionaron con comentarios en su publicación para dejar sus muestras de afecto y despedida. Entre las personalidades destacadas que expresaron su pesar figuró Paris Hilton: “Te quiero hermano”, escribió.

Asimismo, la actriz Larsen Thompson; Brody Jenner, hermano de Kilye Jenner; el actor Shaka Smith; Jewell Farshad, actriz de “Euphoria”; el cantante Kaya Jones; y más, expresaron su pesar por la trágica noticia del modelo.

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Por otro lado, según los datos preliminares provistos por la oficina del forense del condado de Los Ángeles, el deceso ocurrió mientras el modelo permanecía internado en el centro de rehabilitación. Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado las causas exactas del fallecimiento y se aguardan los resultados de los exámenes toxicológicos y la autopsia correspondiente.

Por el momento, ni Cindy Crawford, ni Rande Gerber, ni Kaia Gerber han realizado declaraciones públicas de manera personal en sus redes sociales tras confirmarse la trágica pérdida. A través de su representante, la familia pidió “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.