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Resumen

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Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Por Agencia EFE

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, que falleció este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales.

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