Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según informó un representante de la familia. Tras conocerse la noticia, Paris Hilton, Brooklyn Beckham y más figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida por la trágica muerte del modelo.
Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según informó un representante de la familia. Tras conocerse la noticia, Paris Hilton, Brooklyn Beckham y más figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida por la trágica muerte del modelo.
Paris Hiltonfue una de las primeras figuras cercanas al modelo en compartir un mensaje de despedida. A través de historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía junto a Presley Gerber, donde recordó al modelo como una persona sensible, amable y auténtica.
“Tengo el corazón completamente roto. Todavía no puedo creer que esto sea real. Presley, eras un alma tan hermosa. Tan dulce, sensible, amable y auténtico. Te quería muchísimo y te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre atesoraré los momentos que compartimos: las risas, las conversaciones y simplemente el estar cerca de ti… Descansa en paz, amigo mío. Te amaré por siempre”, escribió Hilton.
Brooklyn Beckham también rindió homenaje a Presley Gerber con una fotografía junto a su amigo. El hijo de David y Victoria Beckham manifestó su tristeza y recordó al modelo por su bondad. “Estoy desconsolado. Presley, eras la persona más amable y te vamos a echar muchísimo de menos. Te queremos”, escribió en sus historias de Instagram.
A su vez, Brody Jenner lo recordó cómo su “hermano de Malibú”, mientras que Lottie Moss escribió un mensaje breve: “Descansa en paz, Pres. Merecías algo mejor. Por su parte, el periodista de entretenimiento Jason Kennedy también se sumó a las despedidas con un sencillo “Te quiero, Presley”.
La familia Gerber, entretanto, optó por mantener la privacidad. Un representante de Cindy Crawford y Rande Gerber señaló que la familia atraviesa un momento “muy difícil y doloroso” y pidió respeto ante la pérdida.
¿A qué se dedicó Presley Gerger?
Presley Gerber había desarrolló una carrera como modelo desde su adolescencia. Debutó en pasarela a los 16 años y posteriormente trabajó con firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta y Calvin Klein. En 2018 también apareció junto a su madre en un comercial de Pepsi emitido durante el Super Bowl.
En los últimos años, Gerber habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. Su familia también se refirió a las dificultades que atravesó. Sin embargo, las autoridades no han establecido que esos antecedentes estén relacionados con su muerte y la causa oficial permanece pendiente.