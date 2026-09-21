Paris Hilton compartió una fotografía junto a Presley Gerber, donde recordó al modelo como una persona sensible, amable y auténtica. (Foto: Instagram / @presleygerber)
Paris Hilton compartió una fotografía junto a Presley Gerber, donde recordó al modelo como una persona sensible, amable y auténtica. (Foto: Instagram / @presleygerber)
Por Redacción EC

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según informó un representante de la familia. Tras conocerse la noticia, Paris Hilton, Brooklyn Beckham y más figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida por la trágica muerte del modelo.

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