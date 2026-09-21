Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según informó un representante de la familia. Tras conocerse la noticia, Paris Hilton, Brooklyn Beckham y más figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida por la trágica muerte del modelo.

Paris Hilton fue una de las primeras figuras cercanas al modelo en compartir un mensaje de despedida. A través de historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía junto a Presley Gerber, donde recordó al modelo como una persona sensible, amable y auténtica.

“Tengo el corazón completamente roto. Todavía no puedo creer que esto sea real. Presley, eras un alma tan hermosa. Tan dulce, sensible, amable y auténtico. Te quería muchísimo y te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre atesoraré los momentos que compartimos: las risas, las conversaciones y simplemente el estar cerca de ti… Descansa en paz, amigo mío. Te amaré por siempre”, escribió Hilton.

Paris Hilton compartió una fotografía junto a Presley Gerber, donde recordó al modelo como una persona sensible, amable y auténtica. (Foto: Instagram / @parishilton)

Brooklyn Beckham también rindió homenaje a Presley Gerber con una fotografía junto a su amigo. El hijo de David y Victoria Beckham manifestó su tristeza y recordó al modelo por su bondad. “Estoy desconsolado. Presley, eras la persona más amable y te vamos a echar muchísimo de menos. Te queremos”, escribió en sus historias de Instagram.

A su vez, Brody Jenner lo recordó cómo su “hermano de Malibú”, mientras que Lottie Moss escribió un mensaje breve: “Descansa en paz, Pres. Merecías algo mejor. Por su parte, el periodista de entretenimiento Jason Kennedy también se sumó a las despedidas con un sencillo “Te quiero, Presley”.

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La familia Gerber, entretanto, optó por mantener la privacidad. Un representante de Cindy Crawford y Rande Gerber señaló que la familia atraviesa un momento “muy difícil y doloroso” y pidió respeto ante la pérdida.

La muerte de Presley Gerber generó gran pesar entre colegas y figuras del mundo del entretenimiento como Brooklyn Beckham y Brody Jenner. (Foto: Instagram / @brooklynpeltzbeckham- @brodyjenner)

¿A qué se dedicó Presley Gerger?

Presley Gerber había desarrolló una carrera como modelo desde su adolescencia. Debutó en pasarela a los 16 años y posteriormente trabajó con firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta y Calvin Klein. En 2018 también apareció junto a su madre en un comercial de Pepsi emitido durante el Super Bowl.

Presley Gerber construyó una carrera en la moda, pero en sus últimos años decidió mostrar también el lado más vulnerable de su historia. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP) / Evan Agostini

En los últimos años, Gerber habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. Su familia también se refirió a las dificultades que atravesó. Sin embargo, las autoridades no han establecido que esos antecedentes estén relacionados con su muerte y la causa oficial permanece pendiente.