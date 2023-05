La querida Princesita Mily atraviesa por la lucha más grande que ha debido afrontar en su existencia y batalla por su vida, víctima de una penosa enfermedad que no solo mina su salud física sino también su economía; por lo que sus compañeros de agrupación Pintura Roja pidieron no solo orar por su recuperación, sino brindarle apoyo económico, el cual le permita solventar los gastos médicos.

“Hace aproximadamente un mes recibí una de las noticias más terribles que me dolió tanto como les va afectar a ustedes… nuestra princesita Mili, está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le quedan contra ese enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”, revela el líder en su fan page oficial de la agrupación.

“No voy a entrar en detalles porque ella tiene la misma escuela de quien escribe. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud sino también su economía y por la responsabilidad que me atañe estoy evaluando hacer un concierto para que el íntegro de lo que se recaude sirva para su tratamiento”, refiere sobre cómo la artista afronta este difícil momento.

“Desde ya agradecemos a quienes se sumen para dar mayor realce e ingresos para ella. Solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios, por lo que pido que todos unidos oremos con fe para lograr una esperanza de vida para nuestra Princesita Mili”, solicita.

