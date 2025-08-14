La productora Jungle Pictures ha iniciado una campaña en TikTok para que los usuarios puedan tener la oportunidad de aparecer en su película “Los Patos y las Patas”, cuyo estreno está programado para el 18 de septiembre en cines.
De ese modo, la iniciativa, denominada "#CuaCuaChallenge", busca la participación del público a través de aquella red social.
CONOCE MÁS: “Los patos y las patas”: primeras imágenes de la película inspirada en las canciones de Raúl Romero
¿Qué es el “#CuaCuaChallenge”?
El reto consiste en grabar y publicar un video de TikTok realizando una coreografía específica, que acompaña a la canción principal del filme.
La película es una comedia romántica inspirada en temas de Raúl Romero y dirigida por Guillermo Castañeda.
El reparto incluye a Francisca Aronsson, Diego Villarán, Daniela Serfati y Gian Piero Díaz.
MÁS INFORMACIÓN “Los Patos y las Patas”: revelan afiche oficial de la comedia romántica con música de Raúl Romero
¿Cómo participar en el “#CuaCuaChallenge”?
Para optar a la oportunidad de aparecer en la película, los interesados deben seguir las siguientes indicaciones:
- Aprender la coreografía del #CuaCuaChallenge.
- Grabar un video con la coreografía.
- Subir el video a TikTok usando el audio oficial de la productora.
- Etiquetar a Jungle Pictures en la publicación.
A través de esta actividad, la producción del filme busca integrar a participantes de la plataforma en la promoción y contenido de la película.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC