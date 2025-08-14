La productora Jungle Pictures ha iniciado una campaña en TikTok para que los usuarios puedan tener la oportunidad de aparecer en su película “Los Patos y las Patas”, cuyo estreno está programado para el 18 de septiembre en cines.

De ese modo, la iniciativa, denominada "#CuaCuaChallenge", busca la participación del público a través de aquella red social.

¿Qué es el “#CuaCuaChallenge”?

El reto consiste en grabar y publicar un video de TikTok realizando una coreografía específica, que acompaña a la canción principal del filme.

La película es una comedia romántica inspirada en temas de Raúl Romero y dirigida por Guillermo Castañeda.

El reparto incluye a Francisca Aronsson, Diego Villarán, Daniela Serfati y Gian Piero Díaz.

¿Cómo participar en el “#CuaCuaChallenge”?

Para optar a la oportunidad de aparecer en la película, los interesados deben seguir las siguientes indicaciones:

Aprender la coreografía del #CuaCuaChallenge.

Grabar un video con la coreografía.

Subir el video a TikTok usando el audio oficial de la productora.

Etiquetar a Jungle Pictures en la publicación.

A través de esta actividad, la producción del filme busca integrar a participantes de la plataforma en la promoción y contenido de la película.