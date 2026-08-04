Hay primeras veces que duran apenas unos minutos y otras que permanecen toda la vida. Alicia Mercado las guarda casi como un álbum personal: la primera obra de teatro, el primer escenario lleno, el primer personaje que cambió su carrera, el primer día de grabación de “Me caigo de risa”. Ahora, a esa colección de recuerdos suma otro momento que espera conservar para siempre: convertirse en la nueva conductora de “Yo soy”.

“Hice el casting y cuando me dijeron que había quedado no lo podía creer. Siempre quise formar parte de ‘Yo soy’, aunque nunca tuve claro desde qué lugar”, recuerda.

Después de la emoción inicial, llegaron las dudas. Alicia se preguntó si estaba preparada, qué demandaba el nuevo reto y cómo debía asumirlo.

“Pensé: ‘¿En qué me estoy metiendo?’. Entonces hice lo que hacemos los actores: prepararnos para recibir la tarea y hacerla bien”, cuenta.

Volvió a mirar “Yo soy”, pero ya no como espectadora. Conversó con Jely Reátegui y Franco Cabrera, pidió consejos y revisó el trabajo de Karen Schwarz y Diana Sánchez, quienes ocuparon antes el lugar que hoy le corresponde. No buscaba copiar sus estilos, sino entender el ritmo del formato antes de encontrar el suyo.

“Me encantó el trabajo de ambas y me inspiró verlas desenvolverse en ese rol. Pero también quería ponerle algo mío, descubrir qué conductora quería ser”, explica.

El desafío no es menor. Como actriz, Alicia está acostumbrada a protegerse detrás de un personaje, un guion y una historia ajena, como en ”Susy: Una vedette en el Congreso“. En la conducción, en cambio, debe reaccionar en el momento, escuchar y mostrarse sin disfraces.

“Quiero que conozcan un poco más a Alicia, no solo a la actriz, sino también a la persona. Actuar y conducir pueden parecerse, pero tienen herramientas distintas. Aquí no siempre hay un guion y uno debe estar preparado para lo que ocurra”, dice.

Aunque años atrás condujo espacios en CMD, Canal J y TV Perú, siente que esta experiencia la enfrenta a un escenario distinto. “Yo soy” conserva la solemnidad de una gala, pero también deja espacio para la espontaneidad y el humor, dos registros entre los que deberá moverse con naturalidad.

Sabe, además, que las comparaciones serán inevitables, pero no le incomodan.

“La gente va a comparar y está en todo su derecho. Voy a escuchar las críticas que lleguen con respeto y que puedan ayudarme a crecer. Las que solo buscan perjudicar, simplemente no las tomaré en cuenta”, sostiene.

Complicidad escénica

En ese proceso tendrá a su lado a Franco Cabrera, amigo y compañero con quien ya había coincidido en otros proyectos. La confianza previa ha facilitado una complicidad que Alicia considera esencial para sostener el programa.

“¿Quién mejor que Franco para hacer esto conmigo? Es un capo y un gran compañero. Desde que llegué me aconseja y me ayuda. Yo vengo del teatro, donde el trabajo en equipo lo es todo”, destaca.

La música tampoco le resulta ajena. Hace teatro musical, canta y creció en una familia en la que las canciones formaban parte de la vida cotidiana. Su padre llegó a trabajar cantando en el metro durante los años que vivió en Francia, y varios de sus familiares se dedicaron a la música de manera profesional o por afición.

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“Vengo de una familia de cantantes. Mis primos, Cristian y Lucía Covarrubias, ganaron la Gaviota de Viña del Mar en 2016”, recuerda.

Esa cercanía le permite comprender lo que ocurre detrás de cada participante: los nervios antes de pisar el escenario, la necesidad de ser escuchado y la ilusión de encontrar una oportunidad que cambie su camino.

Alicia conoce bien esa espera. Su carrera se construyó entre obras de teatro, grabaciones y jornadas que muchas veces ocuparon feriados y fines de semana. Durante años creyó que debía aceptar cada propuesta, incluso a costa del descanso. Con el tiempo aprendió a elegir.

“Cuando era más chica quería hacerlo todo, aunque no durmiera o no tuviera tiempo. Ahora sigo invirtiendo muchas horas en mi trabajo, pero también trato de aprovechar los espacios libres para estar con mi familia, mi novio y mis perros”, reconoce.

El humor ha sido otro de sus recursos para atravesar los momentos difíciles. No lo utiliza para negar el dolor, sino para mirarlo de frente y restarle peso.

“La risa no esconde lo que duele; lo evidencia y lo hace más llevadero. En mi familia siempre hemos usado mucho el sentido del humor. Reírme de mis desgracias me ha ayudado a seguir”, afirma.

Hoy recibe este nuevo desafío con entusiasmo, pero también con humildad. No sabe qué puertas abrirá ni cuánto cambiará su carrera, aunque está dispuesta a aprender mientras avanza.

“Siempre recibo los retos y los cambios con los brazos abiertos. Estoy segura de que viene algo hermoso y desafiante. Me siento lista para aprender y para recibir lo que el destino tenga preparado”, concluye.