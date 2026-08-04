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Resumen

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Hay primeras veces que duran apenas unos minutos y otras que permanecen toda la vida. Alicia Mercado las guarda casi como un álbum personal: la primera obra de teatro, el primer escenario lleno, el primer personaje que cambió su carrera, el primer día de grabación de “Me caigo de risa”. Ahora, a esa colección de recuerdos suma otro momento que espera conservar para siempre: convertirse en la nueva conductora de “Yo soy”.

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