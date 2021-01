Conforme a los criterios de Saber más

Ramón García, además de actor, es profesor de actuación. Lleva más de cuarenta años actuando y treinta de ellos dedicados a la docencia. Perdió la cuenta de cuántos alumnos ha formado, pero recuerda con envidiable lucidez el día en que debutó en las aulas, a su estudiante más prolijo y al que mostró desinterés por aprender, pero llegó lejos. “¿Hasta dónde llegará mi influencia? Eso nunca lo sabré”, reflexiona.

“La primera vez que enseñé en un aula fue en 1991, cuando un amigo me pidió que lo reemplace como profesor de ciencias de la comunicación, por dos semanas, en el instituto John Logie Baird. Acepté feliz porque siempre me ha gustado la docencia, pero pasó el tiempo y este amigo no volvió, ni se manifestó, entonces los de la institución decidieron contratarme de forma permanente”, recuerda el actor que encarnó al cardenal Aguirre en las series de Fox “The Young Pope” y “The New Pope.

García Monteagudo estudió ciencias de la comunicación en la Universidad de Lima con especialidad en dirección de cine y televisión. Luego siguió la carrera de actuación en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), pero no pudo culminarla por problemas económicos. “Con esos conocimientos y con una cuestión de sentido común comencé a desarrollarme como profesor, fui aprendiendo en el camino, todavía sigo aprendiendo, y seguiré aprendiendo”, destaca.

Durante estas tres décadas que lleva como docente, Ramón ha tenido que enfrentarse a situaciones inesperadas, como la vez que se retractó tras negarse a enseñarle a un alumno. “Este chico me decía que terminó el colegio, pero imagino que se refería a que lo destruyó porque era demasiado rebelde y su nivel de educación era bajísimo. Le dije que necesitaba un profesor de colegio y no de actuación, luego recapacité y me dije a mi mismo: ‘¿Qué clase de profesor soy, que cuando las cosas se ponen difíciles tiro la pelota a otro’. La docencia en realidad es esa vocación de ayudar, de esclarecer, de alumbrar ese camino oscuro de la ignorancia”, manifiesta.

Destaca, además, que ver triunfar en la escena artística a Miguel Vergara, quien fue uno de sus alumnos, es una de las satisfacciones más grandes que le ha dado esta profesión. Miguel ha actuado en la trilogía fílmica “Asu Mare”, también formó parte del elenco de las series “Los Vílchez” y “Al fondo hay sitio” y actualmente integra el staff de actores de “De vuelta al barrio”.





“Él es un chico que se ha hecho desde abajo, en Chiclayo trabajaba en las plazuelas de cómico ambulante, luego se mudó a Lima para trabajar en una imprenta como asistente: doblaba cartones, se encargaba de la limpieza. Un día se me acercó y me dijo: ‘Quiero ser actor’. Entonces lo paré frente a un espejo. Le dije: ‘Mírate, eres chiquito, flaco y feíto. Solo tu talento, disciplina y trabajo te van a sacar adelante’. Y le está yendo bien, ya hizo cuatro largometrajes, tiene su propio grupo de teatro, es director y promociona a otros profesores”, narra García con notable orgullo.

Valores de la actuación

En 1991, cuando Ramón García enseñaba en el instituto John Logie Baird, un inquieto alumno enervó sus ánimos. Y al no poder controlarlo, le dijo: “Si sigues en ese plan, nunca vas a ser actor”. Más de dos décadas después aquel veinteañero, llamado Giovanni Ciccia, terminó dirigiendo a su maestro en la puesta en escena “Un sombrero de paja de Italia”.

“Cuando Giovanni me convocó para su obra, me recordó lo que le había dicho. Durante los ensayos, comentó: ‘¿Recuerdas que me dijiste que yo nunca iba a ser actor?’. Nos reímos juntos”, refiere el popular ‘Paquete’ de “Camino a casa”.

Chicos reality

Miguel Arce, quien actualmente radica en México, también ha sido alumno de Ramón García. “Siempre me pide consejos, me manda sus personajes, es un gran chico, le está yendo bien afuera, está haciendo varias cosas”, destaca el actor.

Nicola Porcella y Angie Arizaga también han tenido a García como profesor. “A ellos les faltó dedicarse más, con el entrenamiento físico, las grabaciones y los trabajos que tienen los fines de semana, parece que no tuvieron tiempo para el entrenamiento actoral y eso es fundamental para avanzar. Les faltó constancia. Miguel, por ejemplo, renunció al programa en el que estaba para dedicarse de lleno a estudiar”, manifiesta el actor nacional tras destacar que también fue maestro de Milett Figueroa y Kani Hart.

Para Ramón García nada es más gratificante que ver crecer profesionalmente a sus alumnos. Asegura que es su mayor motivación. “Que un alumno me dirija en alguna producción, como pasó con Giovanni, me llena de orgullo y alegría”, remarca.

El dato

En tiempos de pandemia, Ramón García se ha reinventando con talleres virtuales de actuación. El 9 de enero inicia el taller de teatro para principiantes y el 12 de enero, el taller montaje de verano.