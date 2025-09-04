El querido actor peruano Ramón García, figura entrañable del teatro, cine y televisión peruano, recibirá un homenaje especial a través de un concierto benéfico que reunirá a artistas nacionales por su salud y recuperación.

De ese modo, el evento, que contará con la participación de diversos artistas nacionales como Andrea Luna, Stephany Orúe y muchos otros, se realizará el sábado 6 de setiembre en el Teatro Barranco.

Conocido por su papel de Chapana en 'Los Choches’ y su participación en producciones internacionales como 'The Young Pope’, García ha dejado una marca en la memoria del público peruano.

El concierto, impulsado por Butaca Film —escuela de actuación donde García es docente—, busca reunir fondos para el actor, quien se encuentra hospitalizado desde el 17 de agosto por un shock séptico, una severa complicación surgida de una cirugía por obstrucción intestinal.

“Este concierto benéfico nace de nuestro deseo de apoyar a nuestro querido maestro y actor Ramón García, quien atraviesa un momento delicado de salud. [...] Invitamos a todos a colaborar adquiriendo sus entradas” , afirmó Fabiola Vargas, CEO de Butaca Film.

El evento contará con las actuaciones de Andrea Luna, Bastián, Diegotalvez, Carla Llosa, Renzo Tipacti, Ger Vergara, Stephany Orúe y Kamaleónicos, mientras que la conducción estará a cargo del actor Pedro Olórtegui.

El concierto se realizará este sábado 6 de septiembre en el Teatro Barranco, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 701, a las 10:30 p.m. Las entradas tienen un costo de S/ 50 y pueden adquirirse contactando al número (+51) 987 412 781.

Afiche oficial del concierto benéfico por Ramón García | Foto: Difusión

¿De qué está enfermo el actor Ramón García?

El actor de 75 años fue hospitalizado el domingo 17 de agosto de emergencia por una obstrucción intestinal causada por un tumor en el colon, informó su esposa, Carmen Fernández, en exclusiva para El Comercio.

El padecimiento, que se había desarrollado de forma silenciosa, requirió una cirugía para su extracción, lo cual derivó en una sepsis, una complicación grave que lo ha mantenido en la Unidad de Cuidados Intensivos, sedado y entubado, detalló.

Ramón García tiene más de 40 años de trayectoria como actor | (Foto: Instagram @actorramongarcia).

Según la pareja y madre de los hijos del actor, aunque los médicos lograron extraer el tumor, existe el riesgo de que la infección se haya expandido, por lo que su tratamiento sigue vigente.

Por ello, su familia está a la espera de los resultados de patología que determinarán si el tumor es maligno o benigno, lo cual definirá los siguientes pasos en su tratamiento. “Es un proceso lento por la edad, el sobrepeso y la diabetes. Queda esperar”, dijo Carmen.