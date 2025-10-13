La muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton ha generado diversas reacciones en el mundo del cine y la televisión a nivel mundial, tanto en Hollywood como en Latinoamérica, ya que diversos artistas peruanos trabajaron junto a la ganadora del Oscar, incluyendo al actor peruano Ramón García.

El reconocido actor peruano vivió una etapa internacional como parte de la serie de HBO “The Young Pope”, protagonizada por Jude Law y en la que Diane Keaton también formó parte en 2016.

En una reciente entrevista con el portal Cine Peruano, Ramón García recordó una amena anécdota que vivió con la oscarizada actriz Diane Keaton durante el rodaje de la serie “The Young Pope”, con quien compartió una escena.

“Yo tuve una sola escena con Diane Keaton y no teníamos texto. Éramos el séquito que seguía al Papa el día que visitaba un hangar donde estaban los regalos que le enviaban de todo el mundo”, recordó el experimentado actor peruano.

Ramón García recuerda divertida anécdota con la actriz Diane Keaton durante el rodaje de una serie. (Foto: Instagram)

“En un momento, dicen ‘¡Corten!’, y Diane Keaton se me acerca y me pregunta: ‘¿Quién eres tú?’. Yo le respondí: ‘Soy el cardenal Aguirre’. Luego me dice: ‘¿Y de dónde eres?’. ‘I’m from Perú’, le contesté. Entonces me pregunta: ‘¿Y cómo llegaste aquí?’… y yo le dije: ‘En avión’”, contó entre risas.

Según recordó Ramón García, Keaton quedó sorprendida por su comentario. “Se molestó un poquito, y le dije: ‘No te molestes, pregúntale a él’, señalando a otro del elenco”, agregó entre risas.

Diane Keaton junto a Jude Law en la serie "The Young Pope". (Foto: HBO)

Como se recuerda, Ramón García es uno de los actores peruanos que ha formado parte de diversas producciones internacionales, compartiendo rodaje con estrellas como Sandra Bullock, Antonio Banderas, Erik Estrada y Robert Vaughn.

Cabe resaltar que, en 2021, también participó en un breve cameo en “Don’t Look Up”, película de Netflix protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett. En dicha producción, Ramón García apareció junto al actor chileno Andrés Silva.