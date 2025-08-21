El rapero estadounidense Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, de 26 años, fue arrestado este jueves en el barrio Studio City, en Los Ángeles, por agredir a las autoridades que intentaban detenerlo mientras caminaba semidesnudo.

Alrededor de las 4 de la mañana, la policía recibió varias llamadas alertando sobre un hombre que deambulaba por el Ventura Boulevard vistiendo únicamente ropa interior y botas de vaquero, reportó la cadena NBC.

Las autoridades acudieron al lugar y encontraron a Hill, quien mostró un supuesto comportamiento errático. En videos, difundidos por TMZ, se lo ve bailando, cantando y conversando con la persona que lo grababa.

Lil Nas X caminando semidesnudo por en Los Ángeles | Foto: TMZ (X-Captura)

CONOCE MÁS: Will Smith revive la polémica bofetada a Chris Rock en su regreso a la música

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles reveló también que Hill se resistió al arresto y agredió a los agentes que lo intervinieron.

“Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía” , agregó.

Tras ello, fue detenido y llevado a un hospital para ser examinado ante una posible sobredosis que fue descartada. Posteriormente, lo trasladaron a la cárcel de Van Nuys por el delito de agresión a un policía.

#UPDATE 🚨 Lil Nas X was just booked for obstructing an officer -- following his late-night escapade! https://t.co/RZ7rJdXMJg pic.twitter.com/sKYw7lxgKE — TMZ (@TMZ) August 21, 2025

En redes sociales, algunos usuarios dejaron entrever que el incidente podría ser una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto musical.

Lil Nas X: ¿Estuvo internado antes?

Este no es el primer incidente de salud o comportamiento extraño del rapero en los últimos meses, ya que, en abril, fue hospitalizado tras sufrir una parálisis facial parcial en la parte derecha de su rostro.

En un video que compartió en sus redes sociales, se lo veía en una cama de hospital explicando que había perdido el control de su rostro. Aunque se recuperó rápidamente, no se proporcionaron detalles médicos sobre la causa.

Lil Nas X compartió en sus redes sociales que se encontraba mal de salud

¿Quién es Lil Nas X?

Montero Lamar Hill, también conocido como Lil Nas X, es un rapero, cantante y compositor estadounidense que saltó a la fama mundial con su sencillo de 2019 “Old Town Road”. Nació el 9 de abril de 1999 en Lithia Springs, Georgia, Estados Unidos.