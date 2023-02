Raquel Welch, nacida el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, se convirtió en toda una sensación al participar en la película One Million Years B.C. (Hace un millón de años) y deslumbrar a todos al usar “el primer bikini de la historia”. De hecho, nadie notó que a penas tenía 3 líneas de diálogos, su traje de piel se llevó toda la atención.

Welch era hija de un ingeniero boliviano llamado Armando Carlos Tejada Urquizo, por lo que antes de casarse y adoptar el apellido Welch que la llevaría a la fama, las raíces latinas de la actriz eran bastante notables al llamarse Raquel Tejada.

Raquel, quien trabajó con Elvis Presley, se consagró como “sex symbol” gracias a la película nombrada anteriormente y aunque no le molestaba serlo, sintió que fue encasillada en ese papel toda su vida.

“Estaba feliz de haber irrumpido para poder tener mi carrera, pero al mismo tiempo era como: ‘Esta no soy yo. Pero esto es lo que tengo que hacer porque este es mi boleto’. No estaba en condiciones de decir simplemente: ‘Oh, no, espera un minuto. Lo entendiste todo mal. Me gustaría hacer Shakespeare. Sentí que me estaban manipulando y las cosas se movían sin mi consentimiento, pero también estaba tratando de calcular, porque no soy estúpida”.

Jo Raquel Tejada, el verdadero nombre de la diva, fu hija de la inglesa Josephine Sarah Hall y el ingeniero aeronáutico boliviano Armando Carlos Tejada Urquizo. Como dato curioso, es prima de Lidia Gueiler Tejada, la primera mujer en llegar a la Presidencia de Bolivia, en 1979.

“Creo que cuando tienes ascendencia anglosajona y latina, tu lado hispano prevalece. Tiene que ver con tu temperamento y con tu esencia”, confesó una vez. “Creo que era más sensual que muchas de las chicas de mi escuela. No creo que tenía nada especial, pero podía ver que tenía algunas cosas en mis cromosomas, notaba claramente la sangre de mi padre”.

Aunque al llegar a la adultez se arrepintió de no haber aprendido a hablar español, se podría decir que Raquel Welch fue la primera latina en convertirse en un sex symbol de Hollywood.