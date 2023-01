Su idea era pasar las fiestas de fin de año en el Perú y apoyar a su pareja, Santiago Suárez, en la final de “El Gran Show”. Luego de eso Raysa Ortiz tenía que regresar a México para continuar buscando la internacionalización. Tenía el pasaje comprado y las maletas listas, cuando una llamada telefónica cambió el rumbo de todo.

“El 18 de diciembre me invitaron a hacer un casting para ‘Maricucha 2′, y al día siguiente me llamaron para decirme que tenía el papel. Obviamente, me emocioné muchísimo, y sin pensarlo dos veces decidí quedarme, perder mi pasaje y postergar los proyectos que tenía en México. Por nada del mundo iba a dejar pasar esta oportunidad”, destaca la popular Estela en “De vuelta al barrio”.

En la actual entrega de la producción de Michelle Alexander, Ortiz interpreta a una bella y misteriosa surfista, a quien todos conocen como: ‘La Chica de la Playa’. En su primera aparición en la telenovela, captó el interés de Renato (Andrés Vílchez), por lo que -se presume- será la nueva rival de amores de Maricucha (Patricia Barreto).

“A mi personaje le encanta el mar, es tierna, linda y algo liberal. No sé si será rival de Maricucha, pero todo indica que sí porque ingresa en un momento en que Renato y ella están separados”, refiere la actriz tras aclarar que su permanencia en la ficción de Del Barrio dependerá del éxito que tenga su personaje.

“A medida que el personaje funcione se irá extendiendo, está supeditado a la química y llegada que tenga con el televidente. A mí me encanta, estoy segura que dará que hablar”, añadió.

Raysa Ortiz interpretó a Estela Bravo, hija de 'Pichón' en "De vuelta al barrio". (Foto: Del Barrio Producciones)

Interpretar a La chica de la playa representa un verdadero reto para Raysa, pues jamás se ha subido a una tabla de surf, y de niña fue arrastrada por la olas, durante un paseo familiar.

“Para crear este personaje, una chica que va mucho a la playa, que tiene torneos, recurrí a ver videos de la mejor surfista peruana, de Sofía Mulánovich. Me inspiré en ella, la admiro, es maravillosa, tiene un talento y don de gente que la han convertido en una mujer digna de admirar e imitar”, destaca.

Faceta musical

En mayo del 2022, Raysa y su hermana gemela, Sirena, lanzaron juntas el tema “Mejor sola”. Durante su estadía en México, las actrices continuaron con su faceta musical, pero cada una por su lado.

“Ahora estoy haciendo música por mi propia cuenta, como solista, quiero seguir el camino del pop. He grabado con una cantante mexicana una canción súper bonita y espero muy pronto sacar un nuevo sencillo”, subraya.