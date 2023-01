Durante su estadía para el “Generaciones Tour”, RBD tuvo encuentros con la prensa local. En ese contexto, María Pía Copello –de tan solo 29 años en ese momento- los recibió en el estudio de América Televisión de Santa Beatriz, pero ella no estaba sola. Junto a la conductora estaba el entrañable peluche de tamaño familiar Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla. Tras un breve paso por los camerinos, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez entraron al set de “María Pía y Timoteo”.

Una gran anécdota

En entrevista con El Comercio, el actor Ricardo Bonilla confesó que, como suele pasar con la llegada de estrellas internacionales al canal, había mucho movimiento en los pasillos de América Televisión. Y, como no estaban en el set usual de su programa (normalmente grababan en Barranco), tuvieron que improvisar con el espacio.

“No se hizo bajo el montaje de lo que era en esa época el programa ´María Pía y Timoteo´, sino que fue como un especial. Lo cubrió casi en su totalidad María Pía. Y, bueno, a mí me hicieron participar en esa parte del programa para meterle la ´chispa´”, contó.

El encuentro de RBD con María Pía y Timoteo. (Foto: Captura YouTube)

Además, el actor confirmó que eran muy pocos los programas grabados, ya que salían en vivo todos los sábados por el formato que manejaban. Pero la entrevista a RBD sí tuvo que ser realizada previamente, por la apretada agenta que manejaba la banda. “Fue un momento especial. (…) No solamente estábamos nosotros, sino también otros programas que estaban esperando a que termináramos nosotros de grabar con ellos”.

Desde antes de entrar a la entrevista, Ricardo Bonilla ya estaba listo en el traje de Timoteo para hacer su aparición. “Estamos todos esperando, todo el equipo de producción y camarógrafos en el estudio porque ya sabíamos que iban a llegar e iban a cumplir un cierto recorrido y tocaba estar listos”, precisó.

Una vez los cantantes estaban junto a María Pía, Timoteo hace su ingreso. Ahí sucedió algo que no estaba previsto: las muestras de afecto por parte de Anahí al muñeco. El actor cuenta que, al ver a la cantante, recordó que ella había formado parte de la telenovela “Mujeres engañadas” (1999) como la pequeña Jessica, hija de Javier Duarte, interpretado por el actor dominicano Andrés García.

“Yo seguía (la novela), llegando a casa la ponía. Yo también soy una persona de carne y hueso que, digamos, tiene sus cosas con la televisión. Entonces, en este momento, veíamos la novela y la recordé. (Por eso, le hice) a ella un par de preguntas al respecto, también sobre su papá (en el programa) Andrés García, el tema de los personajes en la novela. (…) No sé en qué momento, pero sí hubo un cierto acercamiento con ella, un abrazo y un coqueteo también”, recuerda entre risas.

Ricardo Bonilla fue el actor bajo el disfraz de Timoteo. (Foto: Difusión)

Ricardo Bonilla incluso comparó la llegada de RBD a Lima en 2006 a la de Menudo unos años antes por el mismo resultado: mucho movimiento en el canal. “Yo estaba trabajando con Lola Vilar, yo era coordinador, manejaba el estudio, o sea, todo mundo obedecía las órdenes mías. (...) Cuando llegó Menudo (a América Televisión), dio (la entrevista) justo en el mismo lugar donde hicimos lo RBD. Siempre los estudios son muy movidos”, puntualizó.

Al terminar la entrevista de ese entonces, y debido a los compromisos de los cantantes, Bonilla no tuvo oportunidad de compartir más con RBD; sin embargo, tiene un buen recuerdo de ellos por el cordial trato recibido durante su interacción. “Me encanta el profesionalismo de cada uno, queda el alma y el cariño que le ponen a las cosas. Eso es lo que a mí me encanta”.

¿Regresa RBD?

Los exintegrantes de la famosa agrupación mexicana RBD están preparando una sorpresa para sus fanáticos, la cual será anunciada el 19 de enero del próximo año. A mediados de diciembre, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann compartieron un emotivo video con fragmentos de la serie original y clips del reencuentro que tuvieron a finales de noviembre. Aunque, el gran ausente para esta ocasión parece ser

Ante la incertidumbre de saber si regresarán a Perú el próximo año, Ricardo Bonilla confesó que sí volvería a ponerse el traje de Timoteo para un reencuentro con los cantantes. “Si me invitan (a un reencuentro) por supuesto (iría). Creo que tener la oportunidad de saludarlos o caerles como que sorpresa en alguna de sus presentaciones sería súper divertido también. (…) Yo creo que sí (me recordarían). Es difícil olvidarte de Timoteo, queda grabado”, finalizó.