Los responsables de la industria discográfica están siguiendo de cerca esta demanda por derechos de autor, ya que podría sentar un precedente para la protección de las creaciones de los compositores y abrir la puerta a procesos legales en otros lugares.

Este es el segundo juicio en un año para Sheeran, quien testificó en un tribunal de Londres en abril en un caso centrado en su canción “Shape Of You”, en otra demanda emblemática para los litigios por derechos de autor lanzada por dos músicos. En este caso, el juez falló a su favor.

Sheeran arribó este martes en silencio al juzgado de Manhattan, con la cabeza gacha, pasando entre una multitud de cámaras y periodistas que esperaban afuera.

El británico reaccionó a su llegada al tribunal el martes.

“Sí, (la compositora) Amy Wadge y yo escribimos la canción ‘Thinking Out Loud’”, aseguró el artista después de ser interrogado por los abogados de la parte acusadora, de acuerdo con el relato del diario The New York Times.

En el caso de Nueva York se discuten las supuestas “sorprendentes similitudes y elementos comunes evidentes” entre las canciones de Gaye y Sheeran.