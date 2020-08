Rebel Wilson, actriz de éxitos taquilleros como “Maestras del engaño” y “Cómo ser soltera”, sigue sorprendiendo a sus miles de seguidores en redes sociales al mostrar su transformación física a través de distintas fotografías en su cuenta oficial de Instagram. Una reciente publicación de la celebridad no ha sido la excepción y viene recibiendo distintas reacciones.

Se trata se una fotografía en el que la intérprete estadounidense hizo alarde de su pérdida de peso luciendo un ceñido y escotado vestido amarillo.

“¡El día más caluroso del año!”, fue el conciso mensaje que escribió la actriz de 40 años como descripción de su comentada instantánea.

Tras esta publicación, los cibernautas utilizaron la sección comentarios de Instagram y Twitter para felicitar a Rebel por su saludable transformación. Mientras que otros usuarios recalcaron que la actriz no debería ser noticia por su pérdida de peso, sino por su talento.

Recientemente, Rebel Wilson conversó con el medio Daily Express y reveló que su transformación física es por salud y para que la gente la vea como algo más que una actriz de comedia.

“Literalmente siento que tengo que transformarme físicamente, porque por alguna razón, aunque estamos en una industria muy imaginativa, es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria y siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente”, declaró para el mencionado medio.

“Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en el espacio de la comedia, pero originalmente me formé como actriz dramática e hice obras de Shakespeare y Christopher Marlowe, que la gente olvida”, añadió.

