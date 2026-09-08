Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a ‘Celina Ferrer’ en la telenovela mexicana “Rebelde”, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un sorpresivo mensaje sobre su salud mental. La actriz utilizó sus historias de Instagram para revelar que atraviesa una difícil etapa marcada por la depresión y la ansiedad.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió Villarreal en la publicación. El mensaje concluyó con una frase dirigida a su madre: “Mami, tu pequeña ya no puede más”.

Las palabras de la actriz rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo. Algunos usuarios le recordaron que no está sola y le pidieron que busque acompañamiento durante el difícil momento que estaría atravesando.

Estefanía Villarreal generó diversos comentarios luego de compartir un peculiar mensaje en redes sociales que alertó a todos. (Foto: Instagram / @estefaniavillarrealvillarreal)

Hasta el momento, Villarreal no ha brindado públicamente mayores detalles sobre las causas de esta crisis emocional ni ha informado si actualmente recibe algún tipo de tratamiento o atención profesional. La historia que compartió en Instagram, además, desapareció después de las 24 horas correspondientes a este formato de la plataforma.

Como se sabe, la actriz mexicana, de 39 años, alcanzó gran popularidad en 2004 gracias a “Rebelde”, donde interpretó a ‘Celina Ferrer’, una de las estudiantes del Elite Way School y amiga cercana de ‘Mía Colucci’, personaje interpretado por Anahí.

Estefanía Villarreal. (Foto: Instagram)

Años después, Villarreal retomó su personaje para la versión de “Rebelde” producida por Netflix en 2022. En esta nueva historia, ‘Celina’ regresó como directora del colegio, permitiendo que la actriz volviera a formar parte del universo que marcó una etapa importante de su carrera.

Estefanía Villarreal interpreta Celina Ferrer. (Foto: Netflix)

Tras conocerse su mensaje, seguidores de “Rebelde” también recurrieron a las redes sociales para pedir que integrantes del elenco se comuniquen con Villarreal. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre algún pronunciamiento de los principales integrantes de RBD respecto a la situación de la actriz.