Regina Alcóver descartó haber tenido conflictos con Claudia Moro y destacó su rol como madre de sus nietos. (Foto: Composición)
Redacción EC

sorprendió a sus seguidores al revelar, por primera vez, que vivió un periodo de distanciamiento con su hijo, el cantautor peruano , durante la etapa en que él estuvo casado con Claudia Moro. La confesión se dio en una entrevista para el programa ‘Tacita de café’, de Radio Felicidad, conducido por Fernando Díaz, donde la actriz y locutora compartió detalles íntimos sobre su vínculo familiar.

“Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, comentó Alcóver, aludiendo a los años de matrimonio de Gianmarco. La actriz señaló que, aunque siempre existió un fuerte lazo con su hijo, los factores propios de la vida en pareja generaron cierta distancia que se fue superando con el tiempo.

Durante la charla, Alcóver dejó en claro que nunca tuvo enfrentamientos con su exnuera y que, por el contrario, siente gratitud hacia ella. No me he metido nunca en la vida de ellos, nunca. Si alguna vez lo hice fue porque me consultaron algo. Aparte, es la madre de mis nietos, o sea, estoy agradecida”, afirmó con serenidad.

Claudia Moro y Gianmarco. (Foto: Redes sociales)

La artista también reflexionó sobre la importancia de respetar las decisiones de los hijos en la vida adulta. “Al volver a ser libre (soltero), uno es más libre para decidir dónde quiere estar en la vida, en dónde y con quiénes, sostuvo, en alusión a la etapa posterior a la separación del cantante, cuando él volvió a fortalecer la conexión con ella.

Regina Alcóver reveló que factores externos influyeron en la cercanía con el cantautor. (Foto Redes sociales)

En otro momento, Alcóver recordó que este no fue el único episodio de distanciamiento. También en la adolescencia de Gianmarco hubo decisiones que marcaron su relación. Cuando tenía catorce años decidió quedarse a vivir con su papá. Yo quise que estuviera conmigo, pero no puedes jalar a un hijo de un lado a otro. Fueron elecciones de él y había que respetarlas”, explicó.

Con estas declaraciones, la actriz mostró la complejidad de los lazos familiares y cómo el respeto y la aceptación han sido claves en su relación con el cantautor.

