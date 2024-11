Regina Alcóver, madre de Gian Marco, habló sobre el estado de salud de su hijo y explicó que, debido al intenso dolor causado por una lesión en la columna vertebral, los médicos aún no han podido realizar un diagnóstico preciso.

Mediante una entrevista con “América Hoy”, la primera actriz nacional reveló: “ Hay que esperar un poco a que pase el dolor para poder hacer los exámenes, eso es todo, por eso no se puede decir” , agregando que Gian Marco viene siendo vigilado por el equipo médico.

La situación de salud de Gian Marco llevó a la cancelación de dos funciones de su espectáculo “Mi vida en sol Mayor”, programadas para los días 3 y 4 de noviembre en Surco. Macanudo, la productora encargada del evento, explicó que la decisión se debió a una grave lesión en la columna del cantante, que le impedía mantenerse de pie.

En el mismo mensaje, la productora aseguró que Gian Marco se encontraba estable, recibiendo tratamiento médico en una clínica local. “Se encuentra internado debido a una fuerte lesión en la columna que le impide caminar, está estable, en este momento está siendo evaluado y tratado por sus médicos”, publicaron el pasado lunes.

La cancelación fue un golpe inesperado tanto para los seguidores del artista como para el propio Gian Marco, quien se mostró visiblemente frustrado en un mensaje que publicó en sus redes sociales. “Siento mucho no poder realizar la función, por motivos de salud será imposible. Mi cuerpo no me dejó”, expresó el cantante, transmitiendo la tristeza por no poder cumplir con su compromiso.

Macanudo Producciones, tras la reprogramación de las fechas, indicó que las funciones de “Mi vida en sol Mayor” se reanudarán el 16 de noviembre, tras el alta médica de Gian Marco. Los asistentes que compraron entradas para las funciones canceladas podrán reprogramar su asistencia o solicitar el reembolso a través de Teleticket.