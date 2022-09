Repentina partida. La Reina Isabel II de Inglaterra falleció este jueves 8 de septiembre a los 96 años, tras 70 años de reinado. Su salud empeoró el último jueves en la mañana, según informaron medios locales, y la noticia de la muerte fue confirmada por las cuentas oficiales del Palacio de Buckingham.

Durante sus años de reinado, la Reina Isabel II recibió la visita de diversas personalidades del mundo del espectáculo. Figuras como Angelina Jolie, Lady Gaga y hasta Marilyn Monroe lograron conversar con la alteza. Aquí más detalles.

Angelina Jolie

Además de la actuación, Angelina Jolie es una activista por los derechos humanos. Por esa labor, fue reconocida como “dama de honor” por la Reina Isabel II en 2014. Durante una ceremonia privada celebrada en el Palacio de Buckingham, la actriz fue galardonada por su arduo trabajo para frenar la violencia sexual en zonas en guerra.

“Recibir honores relacionados con la diplomacia significa mucho para mí, ya que es a lo que deseo dedicar mi vida profesional (...) Sé que podemos tardar una vida entera en tener éxito en nuestros objetivos, y yo estaré dedicada a ello durante todo lo que dure la mía”, expresó la reconocida actriz durante su participación en una cumbre sobre la violencia sexual en las zonas en conflicto realizada ese mismo año en Londres.

Ella recibió la gran cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge de manos de la monarca. Sin embargo, pese al reconocimiento, Jolie no recibe el tratamiento de dama por no tener nacionalidad británica.

Cabe recordar que la actriz, quien es recordada por cintas como “Sr. y Sra. Smith” e “Inocencia interrumpida”, reparte su vida entre Hollywood y su cargo de embajadora de Naciones Unidas para los Refugiados.

Angelina Jolie fue nombrada "dama de honor" por Isabel II.

Lady Gaga

La exitosa cantante estadounidense Lady Gaga tuvo la oportunidad de conocer a la Reina de Inglaterra durante el Royal Variety Performance, un espectáculo que se organiza anualmente y al que suele asistir la familia real, realizado en la ciudad de Blackpool, Inglaterra el 7 de diciembre de 2009.

Los asistentes a estos eventos suelen usar ´looks´ sutiles; sin embargo, la intérprete de “Born This Way” decidió vestir un imponente vestido rojo hecho de latex que cubría todo su cuerpo. Acompañado de un impresionante maquillaje rojo en los ojos, acompañado de un labial intenso del mismo color.

La reina Isabel II de Gran Bretaña se encuentra con la cantante estadounidense Lady Gaga. (Foto: AFP) / LEON NEAL

Miley Cyrus

Durante la misma reunión organizada por la revista Variety en 2009, la polémica artista Miley Cyrus consiguió estrechar la mano con la monarca del Reino Unido.

Años después, la cantante de “Wrecking Ball” habló sobre el encuentro. “Tenerla frente a frente me dejó aterrorizada porque no sabía si estaría a la altura de las circunstancias, como si fuera una fan temblorosa que se dispone a conocer a su ídolo”, aclaró en entrevista con la radio NRJ.

Incluso, comparó el encuentro con la Reina Isabel con conocer en persona al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. “Fue una locura poder actuar delante del mandatario más poderoso del mundo. Me sentí muy pequeñita e insignificante al estar en la misma estancia que el presidente, por el que siento un gran respeto. Pero ahora que lo pienso, conocer a la reina de Inglaterra fue una experiencia mucho más impactante y que me produjo un gran nerviosismo”, agregó.

La cantante Miley Cyrus tuvo un encuentro protocolar con la Reina Isabel II en 2009, durante el mismo evento de Variety donde conoció a Lady Gaga. (Foto: LEON NEAL / AFP) / LEON NEAL

Madonna

En el 2002, la Reina Isabel II tuvo un encuentro con la entonces reina del pop Madonna. El evento que las reunió fue la avant premiere de la película “Jame Bond: Otro día para morir”, realizado en el Royal Albert Hall de Londres. La monarca fue invitada a ver la cinta y, debido al protocolo, tuvo que saludar a los presentes.

Aunque, ambas personalidades pasaron un incómodo momento ya que la Reina no reconoció a la cantante de “Like a Virgin”. Según se conoció, en el momento de hacer su reverencia, Madonna no pudo evitar una risa al escuchar que la monarca no sabía quién era.

Madonna hizo una reverencia ante la Reina Isabel II en su primer encuentro. (Foto: DAN CHUNG / REUTERS POOL / AFP) / DAN CHUNG

Shawn Mendes

Pese a la trayectoria arriba de los escenarios, el cantautor Shawn Medes no evitó pasar un incómodo momento junto a la Reina Isabel II. El cantante canadiense fue invitado a la celebración de los 92 años de la monarca en 2018 y, posteriormente, confesó que los diez minutos que compartió con la Reina fueron “los más tensos” de su vida.

“Estaba en el backstage antes de salir al escenario… y la reina se acercó a mí, se colocó cerca, y yo me quedé mirando para ella, pero no podía decir nada. No puedes hablarle a no ser que ella lo haga antes (…) Así que pasaron diez minutos de silencio incómodo entre la reina y yo. No me miró en absoluto. Pero yo la miré un par de veces, aunque pensé que no debería estar haciéndolo. Fue súper raro”, dijo en entrevista con Ellen Degeneres.

En aquella oportunidad, Mendes habría tenido la oportunidad de conocer a otros integrantes de la realeza como Harry y Meghan Markle; sin embargo, los nervios jugaron en su contra.

El cantante canadiense conoció a la Reina Isabel en 2018. (Foto: Andrew Parsons / POOL / AFP) / ANDREW PARSONS

Marilyn Monroe

Aunque tenían la misma edad, estas dos personalidades se dedicaron a diferentes rubros. La actriz y cantante Marilyn Monroe conoció a la Reina Isabel el 29 de octubre de 1965 durante la premiere de la cinta “The Battle of the River Plate”.

El evento se llevó a cabo en el Leicester Square y presenció el saludo entre ambas. Monroe realizó una reverencia y se regalaron una sonrisa.

Spice Girls

Durante su encuentro en el Teatro Victoria Palace en 1997, la banda británica Spice Girls conoció a la Reina Isabel II. La agrupación femenina –que ocasionaba una revolución en el mundo en aquel entonces- usó vestidos escotados frente a la monarca, quien –fiel a su estilo- utilizó un vestido amarillo largo, acompañado de guantes blancos.

Victoria Beckham, ex miembro de las Spice Girls, no evitó mostrar su conmoción ante la muerte de la Reina este jueves. “Hoy es un día muy triste no solo para nuestro país sino para el mundo entero (…) Ella siempre será recordada por su firme lealtad y servicio, y mis pensamientos están con la Familia Real en este momento increíblemente triste”, escribió en Instagram.