El espectáculo musical “Reinas de Corazones 90’s”, que celebra la música pop y bailable de los años 90, anunció su regreso para una segunda temporada en La Cúpula de las Artes (Surco), que se estrenará el próximo 17 de octubre.

De ese modo, el musical, bajo la dirección de Raúl Zuazo y dirección musical de Diego Dibós, presenta un recorrido por diversos géneros musicales de la época, incluyendo baladas, pop, salsa, merengue y tecnocumbia.

El elenco de voces femeninas de esta temporada está conformado por María Grazia Polanco, Mayra Goñi, Cielo Torres, Ximena Palomino y Gina Yangali. Como novedad en esta edición, se suma la actriz y cantante Anahí de Cárdenas. Además, el show contará nuevamente con la participación especial de Gino Pesaressi.

Las funciones de “Reinas de Corazones 90’s” se realizarán en La Cúpula de las Artes, ubicada en la avenida Manuel Olguín N.° 200 (altura puerta 5 del Jockey Plaza) en Santiago de Surco. Los entradas para la segunda temporada ya están disponibles en Teleticket.