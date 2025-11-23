El actor Renato Rossini se sumó a los emotivos mensajes de despedida a Guillermo Rossini, icónico humorista y figura de la radio y televisión nacional, quien falleció el pasado sábado 22 de noviembre, a los 93 años.

El actor, a través de su cuenta oficial de Instagram, se despidió de su tío con un breve, pero conmovedor mensaje. El texto estuvo acompañado de una emotiva fotografía.

“Hasta siempre, el tío favorito de todo el Perú”, escribió el sobrino de Guillermo Rossini en su publicación.

Renato Rossini le dice adiós a Guillermo Rossini tras su muerte. (Foto: Instagram)

De esta manera, Renato Rossini se sumó a los mensajes de despedida de otros artistas de la escena artística nacional, entre ellos, Manolo Rojas, Hernán Vidaurre, Patricia Alquinta y más.

Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.

Hijo de Guillermo Rossini anunció su fallecimiento. (@rossinicoco)