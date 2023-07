En un sorprendente y preocupante acontecimiento, diversas fuentes cercanas a la legendaria primera actriz mexicana Silvia Pinal han informado que se encuentra grave de salud. La noticia ha conmocionado a sus seguidores y al público en general, ya que Silvia Pinal es una de las figuras más icónicas y queridas del entretenimiento en toda Latinoamérica.

Según informantes, la artista estaría sufriendo de presión baja y con niveles bajos de energía, lo que consternó a sus seguidores al notar que se le hacía complicado mantener conversaciones y poder formar oraciones.

“Tú sabes el amor y cariño que le tengo, pero nunca la había visto tan mal. No hilaba, no quería contestar, estaba encorvada, me da mucha tristeza (…) Ya no la deberían de sacar a esos lugares, pero cada quien”, indicó el reportero Juan José “Pepillo” Origel.

En ese sentido, la familia de Silvia decidió salir a desmentir la información que se esparció, ya que según comentaron la actriz estaría bien de salud y habría convivido el fin de semana con su nieto.

“En las últimas horas algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal la cual queremos desmentir, ya que ella se encuentra bien gracias a sus doctores y a toda la energía de la gente que la quiere en un muy buen momento, rodeada de toda su familia”, indicó la familia en un comunicado.