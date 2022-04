Residente ha criticado públicamente a J Balvin por exhibir sus lujos y su ostentosa vida; sin embargo, cuando el puertorriqueño vino a Perú para ofrecer un concierto, hizo una serie de excéntricos requerimientos que sorprendieron al empresario que lo contrató.

Y así lo ha revelado el propio César Ramos, dueño de la productora Masterlive Perú, en una entrevista en YouTube con el creador de contenidos Carlos Orozco, en la que recordó los pedidos que hizo el exintegrante de Calle 13 cuando se presentó en una de las ediciones del festival “Vivo x el Rock”.

Ramos fue consultado si había tenido problemas con algunos de los managers de los artistas que desea traer al país, ya que es con ellos con quienes debe negociar las fechas de las presentaciones y demás detalles, y fue en ese momento que se refirió al rapero.

“Me acuerdo mucho de Residente. Él vino para ‘Vivo x el Rock 10′ y pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa, yo esperaba pedidos más tranqui y no cosas tan difíciles de conseguir: autos blindados, la mejor suite presidencial del país”, contó.

“Me pedía muchas cosas muy, muy top, A1, entonces me sacó de cuadro de los costos que yo tenía para cubrir. Al final se sacó porque ya estaba el artista acá y ya se había anunciado (su participación en el evento) cuando mando todo su ‘rider’ de asistencia”, detalló en la conversación.

Las declaraciones de César Ramos sobre Residente fueron realizadas hace algunas semanas pero han cobrado relevancia tras el enfrentamiento mediático que inició con J Balvin y además porque se contradice con el discurso de humildad que profesa.