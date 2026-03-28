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Restos de Manolo Rojas fueron trasladados a Huaral. Foto: GEC
Restos de Manolo Rojas fueron trasladados a Huaral. Foto: GEC
Por Redacción EC

Los restos del reconocido humorista peruano Manolo Rojas fueron trasladados la noche de este sábado hacia su ciudad natal, Huaral, donde familiares, amigos y seguidores le rendirán un homenaje póstumo antes de su sepelio programado en Lima.

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