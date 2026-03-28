Los restos del reconocido humorista peruano Manolo Rojas fueron trasladados la noche de este sábado hacia su ciudad natal, Huaral, donde familiares, amigos y seguidores le rendirán un homenaje póstumo antes de su sepelio programado en Lima.

El féretro partió desde el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, lugar donde el también integrante de ‘Los chistosos’ de RPP era velado. La salida se produjo minutos después de las 11:00 p. m., con rumbo al norte chico, para permitir que la población huaralina pueda despedirse del artista.

Manolo Rojas tenía previstos dos shows titulados “El Show de las Imitaciones con Manolo Rojas”, programados para el 4 y el 11 de abril en la Estación de Barranco. (Foto: GEC)

En declaraciones a la prensa, su hermano, Javier Rojas, explicó que el traslado responde al fuerte vínculo del comediante con su tierra natal. “Mi hermano se lo merece, porque Manolo es huaralino y la gente lo quiere. Manolo sigue vivo en nuestros corazones, porque un artista nunca muere”, dijo.

Por su parte, el hijo del humorista confirmó en el programa El Reventonazo de la Chola que la familia decidió cumplir la voluntad del artista, fallecido de manera inesperada la noche del viernes 27 de marzo.

“Agradecerles a todas las personas que vinieron de Huaral, en buses, para darle el último adiós a mi padre. Queremos anunciarles que, luego de haber conversado por varias horas, hemos tomado la decisión de que vamos a cumplir lo que a él le hubiera gustado. Un recorrido por su Huaral querido”, informó.

De acuerdo con lo anunciado por la familia, los restos permanecerán en Huaral hasta el mediodía del domingo 29 de marzo. Luego serán trasladados nuevamente a Lima para su sepelio en horas de la tarde.

“Desde las 11 de la noche nos vamos a dirigir a Huaral, así que a todos sus paisanos y a todos los que lo quieren, decirles calma, que lo tendrán. Luego, a las 12 del mediodía, volveremos a Lima para, a las 3 de la tarde, enterrarlo en el Campo Fe de Huachipa”, añadió su hijo.

En tanto, la Municipalidad Provincial de Huaral informó que el féretro llegará aproximadamente a la 1:00 a. m. de este domingo y será trasladado al Club Social Huaquilla, donde continuará el velatorio. Asimismo, detalló que a las 9:00 a. m. se realizará un homenaje póstumo en el frontis de dicha institución.

Tras las actividades en su ciudad natal, el cortejo fúnebre no retornará al Gran Teatro Nacional. Según precisó Javier Rojas, los restos serán llevados directamente al Campo Fe de Huachipa, donde se realizará el entierro previsto para la tarde del domingo.