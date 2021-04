Los responsables de la demanda por presunto plagio de la película “The Shape of Water” (2017), dirigida por Guillermo del Toro, retiraron sus acusaciones y cerraron así un proceso legal que ha durado algo más de dos años. La revista The Hollywood Reporter señaló el último lunes que la denuncia fue retirada el pasado viernes.

El estudio Searchlight Pictures, la compañía detrás de “The Shape of Water”, emitió un comunicado explicando su versión de lo sucedido.

“David Zindel, el hijo del autor de ‘Let Me Hear You Whisper’ (1969) Paul Zindel, admite, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus demandas de plagio son infundadas”, dijo Searchlight Pictures.

“Él admite que Guillermo del Toro es el verdadero creador de ‘The Shape of Water’. Cualquier similitud entre los dos trabajos es casual”, añadió.

Los abogados de Zindel no han hecho ninguna declaración por el momento. The Hollywood Reporter aseguró que “las partes en el litigio han llegado a un acuerdo para retirar el caso”, mientras que el portal The Wrap afirmó que “el demandante llegó a un acuerdo para voluntariamente retirar el caso”.

Dos años de litigio

El origen de esta demanda se sitúa en febrero de 2018, cuando David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, aseguró en una denuncia que las similitudes entre la obra teatral “Let Me Hear You Whisper” de su padre y la película eran tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.

La demanda fue dirigida contra Searchlight Pictures, Del Toro y el productor asociado Daniel Kraus por infringir los derechos de su autor, ahora en manos de los hijos del dramaturgo.

El argumento de la obra de teatro de Zindel gira en torno a la relación establecida entre una introvertida cuidadora que forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar durante la Guerra Fría.

En “The Shape of Water”, escrita por Del Toro y Vanessa Taylor, una mujer de la limpieza muda entabla una relación sentimental con una criatura marina en un laboratorio militar durante la Guerra Fría y pone en marcha una misión para liberarla y evitar así su muerte.

Esta película fue la gran vencedora de los Oscar de 2018 al llevarse cuatro premios: mejor película, mejor director (Del Toro), mejor banda sonora y mejor diseño de producción.

El primer revés para la demanda se dio en julio de 2018, cuando un juez federal de EE.UU. rechazó la denuncia. “En resumen, pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guion que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes”, escribió el juez Percy Anderson en aquel fallo.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió retomar la denuncia en junio de 2020 al asegurar que se cometió un error al desestimar la demanda por no dar opción a que se incluyera la valoración de expertos independientes para determinar la importancia de las coincidencias entre ambas obras.

“Si bien ambas obras se presentaron correctamente ante el tribunal de distrito, la evidencia adicional, incluido el testimonio de expertos, ayudaría en el análisis literario objetivo necesario para determinar el alcance y la importancia cualitativa de las similitudes”, dijo el tribunal de apelaciones.

