El artista interrumpió el show para mostrar en las pantallas del escenario la bandera de Venezuela | Foto: Difusión / EFE / Composición EC
El artista interrumpió el show para mostrar en las pantallas del escenario la bandera de Venezuela | Foto: Difusión / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

En una noche de gran emoción para sus fanáticos, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dedicó un mensaje de solidaridad a la comunidad venezolana afectada por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.