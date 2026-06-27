En una noche de gran emoción para sus fanáticos, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dedicó un mensaje de solidaridad a la comunidad venezolana afectada por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles 24 de junio.

Y es que, en medio del concierto que ofreció en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial ‘Lo que el Seco no dijo’, interrumpió el espectáculo para desplegar banderas de Venezuela en el escenario a modo de homenaje a las víctimas del cataclismo.

Ricardo Arjona en Lima 2026! ✨🙌| 26 de junio | Estadio Nacional |



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“Y como si esto no fuera suficiente, la catástrofe más reciente para nuestros hermanos venezolanos. Para ellos, un abrazo grande”, manifestó Arjona sobre el escenario, provocando el llanto y emoción del respetable.

El desastre natural ha dejado hasta el momento un saldo de 920 fallecidos, más de 3 000 heridos y múltiples denuncias de personas desaparecidas que sus familias aún intentan localizar.

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Según ha reportado Trome, ante las palabras del intérprete, los ciudadanos venezolanos presentes en el recinto reaccionaron con emoción e hicieron flamear sus banderas en las tribunas y la cancha del estadio limeño.

El concierto continuó con el desarrollo regular de su repertorio, en el cual el músico alternó sus nuevos lanzamientos con sus éxitos históricos más conocidos, tales como “Fuiste tú”, “Mujeres”, “Quién diría”, “Señora de las cuatro décadas” y “El problema”.

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