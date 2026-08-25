El comediante Ricardo Mendoza y la madre de su hijo, Katya Mosquera, contrajeron matrimonio civil el sábado 22 de agosto en su casa de San Miguel, en una ceremonia oficializada por el alcalde, Eduardo Bless, ante la presencia de 75 invitados entre familiares y amigos cercanos.

La organización del evento se ejecutó en tres semanas a cargo de la productora Paola Puerta. La pareja, que inició su relación en abril de 2024 y se comprometió en diciembre del mismo año, coordinó la fecha en función de la disponibilidad en sus agendas laborales previo al inicio de las giras del artista.

Boda de Ricardo Mendoza | Foto: Difusión

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Para la ocasión, Mosquera utilizó un vestido principal firmado por Noe Bernacelli y un segundo diseño de Rosa Clará para la recepción, mientras que Mendoza llevó un traje confeccionado por el diseñador peruano Gino Amoretti. “No buscaba el clásico vestido de novia, conservador o protocolar; buscaba sentirme bella y verme bella para Ricardo”, dijo Mosquera.

Durante el acto, la pareja intercambió aros de matrimonio elaborados en Nueva York con platino, rutenio y diamantes.

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Asimismo, Mendoza interpretó en el piano una versión del tema “Ahí estabas tú” dedicado a su esposa, y sobre el desarrollo de la ceremonia en su domicilio declaró: “Yo no quería nada de Instagram, nada de Facebook, nada de YouTube. Quería algo real. Por un momento me desconecté de todo y solamente me concentré en Katya, en mis hijos, en mi casa, en mi familia y en mis amigos”.

La reunión concluyó con la recepción en el mismo inmueble, a la espera de concretar una boda religiosa a futuro y realizar su viaje de luna de miel hacia el continente asiático.