La pareja intercambió aros de matrimonio elaborados en Nueva York con platino, rutenio y diamantes | Foto: Difusión
La pareja intercambió aros de matrimonio elaborados en Nueva York con platino, rutenio y diamantes | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El comediante Ricardo Mendoza y la madre de su hijo, Katya Mosquera, contrajeron matrimonio civil el sábado 22 de agosto en su casa de San Miguel, en una ceremonia oficializada por el alcalde, Eduardo Bless, ante la presencia de 75 invitados entre familiares y amigos cercanos.

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