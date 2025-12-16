Dominic Sánchez Lozano, cantante peruano célebre por su imitación del reggaetonero Lenox en temporadas pasadas de “Yo Soy” (Latina TV), fue asesinado a balazos la noche del lunes 15 de diciembre en Puente Piedra.

Y es que, el ataque se produjo en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, zona de La Ensenada, justo cuando el artista se disponía a ingresar a su vivienda, a bordo de una motocicleta.

Imitador de Lennox de “Yo soy” fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra. (Foto: IG)

En ese momento, según reportes policiales, un sicario lo interceptó y disparó en repetidas veces, causándole la muerte de manera instantánea. Peritos de criminalística encontraron 14 casquillos de bala en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido un motivo claro para el homicidio, aunque la investigación preliminar no descarta un posible ajuste de cuentas, considerando que la víctima contaba con antecedentes policiales. Se desconoce si Sánchez Lozano había recibido amenazas previas.

¿Qué dijo Ricardo Morán sobre la muerte del imitador de Lenox?

Por su parte, la noticia del asesinato ha generado conmoción entre seguidores, familiares y colegas del artista.

En ese sentido, el productor y jurado de “Yo Soy”, Ricardo Morán, dedicó la gala del martes al exparticipante, destacando en él su carisma y perseverancia.

“Dominic Sánchez, de repente algunos de ustedes lo recuerdan, que durante muchas temporadas volvía una y otra vez a los castings, era muy querido por nosotros, muy carismático”, expresó.

Imitador de Lennox de “Yo soy” fue asesinado en la puerta de su vivienda en Puente Piedra. (Foto: Captura de video)

Para después lamentar el crimen en medio de una ola de inseguridad ciudadana. “El día de ayer, lamentablemente, falleció, asesinado por una violencia criminal que está azotando a nuestro país”, expresó con pesar.

“De parte de toda la familia de ‘Yo Soy’, de Rayo en la Botella, de Latina, nuestras condolencias a sus familiares, a la gente que lo quiere, a sus fans, a sus seguidores", agregó.

Dedican gala de ‘Yo Soy’ en memoria de Dominic Sánchez

En ese sentido, Morán destacó al imitador por su optimismo, llegando a presentarse hasta seis veces en los castings.

“Dominic, un abrazo de toda la familia ahora que has partido. ¡Y estoy seguro que lo que tú querrías con tu buen humor y tu temperamento bonachón es que disfrutemos de la gala del día de hoy, así que te vamos a honrar haciendo una gala [espectacular]!” , dijo el productor, muy enérgico.

Por otro lado, familiares confirmaron que Sánchez fue velado en su vivienda de Puente Piedra, mientras que la PNP continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.