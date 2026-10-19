El actor estadounidense Richard Riehle, reconocido por su trabajo en películas como “Office Space” y “Deuce Bigalow: Male Gigolo”, falleció a los 78 años. La noticia fue difundida este lunes 19 de octubre y generó reacciones entre los seguidores de su extensa trayectoria en Hollywood.

De acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación internacional, que citan un reporte del portal TMZ, amigos del actor señalaron que murió por causas naturales el pasado jueves 15 de octubre en Los Ángeles, California. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su fallecimiento.

Richard Riehle construyó una carrera de varias décadas en el cine y la televisión, con participaciones en más de 400 producciones. Aunque no solía encabezar los repartos, se convirtió en un rostro familiar para el público gracias a su versatilidad y a sus numerosas apariciones en películas y series de distintos géneros.

Richard Riehle asiste a la proyección de estreno de Hallmark de "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story" el 30 de noviembre de 2024 en Kansas City, Missouri. (Foto: Jason Davis / AFP) / JASON DAVIS

Uno de sus personajes más recordados fue ‘Tom Smykowski’ en la comedia “Office Space” (1999), dirigida por Mike Judge. También interpretó al padre del personaje de ‘Rob Schneider’ en “Deuce Bigalow: Male Gigolo”, otra de las producciones que contribuyeron a consolidar su reconocimiento entre los aficionados a la comedia.

Su trayectoria también incluyó títulos populares como “The Fugitive” (1993), protagonizada por Harrison Ford, “Casino” (1995), “Arma Letal 4” (1998) y “Bridesmaids” (2011). Además, participó en películas de terror como “Hatchet” y “Halloween II”, demostrando su versatilidad para desenvolverse en diferentes estilos cinematográficos.

En televisión, Riehle también mantuvo una presencia constante. Formó parte de series como “Grounded for Life” y tuvo apariciones en producciones emblemáticas, entre ellas “Star Trek”, “Buffy the Vampire Slayer”, “ER” y “The West Wing”. Su trabajo abarcó desde la comedia hasta el drama y la ciencia ficción.

Office Space (1999) RIP Richard Riehle https://t.co/SPhGm55Q0J — Men on Film Pod (@menonfilmpod) October 19, 2026

Su partida deja el recuerdo de un actor que supo convertir sus papeles secundarios en momentos memorables para el público. A lo largo de su carrera, Richard Riehle compartió pantalla con reconocidas figuras de Hollywood y participó en producciones que continúan vigentes entre los aficionados al cine.