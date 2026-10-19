Richard Riehle, recordado actor de "Office Space", falleció a los 78 años. (Foto: Jason Merritt / AFP)
Richard Riehle, recordado actor de "Office Space", falleció a los 78 años. (Foto: Jason Merritt / AFP)
Por Redacción EC

El actor estadounidense Richard Riehle, reconocido por su trabajo en películas como “Office Space” y “Deuce Bigalow: Male Gigolo”, falleció a los 78 años. La noticia fue difundida este lunes 19 de octubre y generó reacciones entre los seguidores de su extensa trayectoria en Hollywood.

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