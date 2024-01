El conductor de televisión español Santi Lesmes habló de la supuesta estafa cometida en el concurso de entradas para el concierto de Ricky Martin, el cual se realizó en el programa “Arriba mi gente”, de Latina TV.

Como se recuerda, el pasado miércoles 17 de enero, el presentador Rodrigo González, denunció que la producción del magazine alteró los resultados del juego michi, en el que participaban algunos televidentes para ganar entradas para el concierto de Ricky Martin.

Por ello, Lesmes, en una nueva edición del programa se dirigió al presentador indirectamente para afirmar que ellos no se quedaron con los boletos, tal como había sugerido el presentador de “Amor y fuego”.

“Vamos a jugar por entradas para Ricky Martin, yo sé que es la secuencia favorita de otros canales, aquí estamos para regalar entradas y ojo no solo vamos a regalar hoy”, dijo.

Tras ello, acotó: “Han jugado conmigo y han ganado entradas aunque haya gente que diga que nosotros no queremos dar las entradas, nosotros hemos jugado y ustedes han ganado entradas (...) todos ganaron con el polémico michi, ellas ganaron”.

Por su parte, Fernando Díaz, compañero de conducción de Lesmes, afirmó en su cuenta de Instagram que sí entregaron las entradas para el concierto del astro musical. “¡Entregamos las entradas para el concierto de Ricky Martin!”, indicó.





¿Qué denunció Rodrigo González sobre el concurso de “Arriba mi gente”?





Rodrigo Gonzáles denunció en su programa que “Arriba mi gente” había alterado los resultados del concurso para obtener las entradas.

Según el popular Peluchín, la producción cambió el orden de los signos del juego Michi para evitar que el participante obtenga el premio.

“Esta mañana, una televidente de su programa llamó para participar en el sorteo de unas entradas para ver a Ricky Martin. Pusieron un ‘Michi’, y no sé qué ‘michi’ hicieron, pero evitaron a toda costa regalárselo”, dijo.

Luego sentenció: “Eso no se hace, es estafar a la gente, engañar a la teleaudiencia. No le has dado algo que le corresponde”.