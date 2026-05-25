El cantante puertorriqueño Ricky Martin rompió su silencio luego del ataque con gas lacrimógeno que obligó a interrumpir temporalmente su concierto en Montenegro. El incidente ocurrió el pasado jueves 21 de mayo, mientras el artista se presentaba en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital del país europeo, como parte del inicio de su gira “Ricky Martin Live”.

Según algunos reportes difundidos por medios internacionales, una persona lanzó gas lacrimógeno cerca del escenario, provocando caos entre los asistentes y obligando a evacuar momentáneamente al cantante, su equipo y parte del público.

Pese a que su equipo de trabajo le recomendó que no continuara con el evento, el artista decidió regresar al escenario una vez que las autoridades garantizaron que el recinto era seguro.

Ricky Martin rompe su silencio tras ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Montenegro. (Foto: EFE)

Cabe destacar, que el concierto en Montenegro marcaba la primera presentación de Ricky Martin y el inicio oficial de la etapa europea de su gira internacional. Antes del show, el cantante había expresado su entusiasmo por debutar en ese país y destacó la calidez de su gente y la belleza del lugar.

Ricky Martin se pronuncia

Después de varios días del lamentable suceso, el cantante utilizó sus redes sociales para enviar un comunicado dirigido a sus seguidores y público de Montenegro.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes. Un público cálido y lleno de amor. Estábamos celebrando la música, la cultura y, por supuesto, tu independencia”, escribió.

Ricky Martin rompe su silencio tras ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Montenegro. (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

Además, dejó en claro que, pese a la situación incómoda que vivió, guarda un recuerdo positivo del show. “Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre... y volveré”, resaltó.

Por otro lado, el equipo del artista puertorriqueño confirmó que la gira “Ricky Martin Live” continuará con sus próximas fechas en Europa y otros compromisos internacionales según lo previsto.