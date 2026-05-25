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Ricky Martin rompe su silencio tras ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Montenegro. (Foto: Ricky Martin / Instagram)
Ricky Martin rompe su silencio tras ataque con gas lacrimógeno durante su concierto en Montenegro. (Foto: Ricky Martin / Instagram)
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Ricky Martin rompió su silencio luego del ataque con gas lacrimógeno que obligó a interrumpir temporalmente su concierto en Montenegro. El incidente ocurrió el pasado jueves 21 de mayo, mientras el artista se presentaba en la Plaza de la Independencia de Podgorica, capital del país europeo, como parte del inicio de su gira “Ricky Martin Live”.

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