El cantante compartió imágenes de los festejos que sostuvo | Foto: Instagram (@rkive)
El cantante compartió imágenes de los festejos que sostuvo | Foto: Instagram (@rkive)
Por Redacción EC

El cantante y miembro del grupo surcoreano BTS, Kim Namjoon, conocido artísticamente como RM, celebró su cumpleaños número 32 este 12 de septiembre mediante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse, donde confirmó su regreso a la composición musical.

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