El cantante y miembro del grupo surcoreano BTS, Kim Namjoon, conocido artísticamente como RM, celebró su cumpleaños número 32 este 12 de septiembre mediante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse, donde confirmó su regreso a la composición musical.

Durante la interacción con sus seguidores, el músico reveló que iniciará un nuevo periodo creativo en su carrera. “Estoy a punto de empezar a escribir música de nuevo. No sé por dónde empezar, pero creo que ya es hora”, afirmó el artista, quien se encuentra de gira mundial con su grupo.

Asimismo, el intérprete reflexionó sobre su permanencia en BTS y el impacto de esta etapa en su vida personal. “Tenía dieciséis años y ahora tengo treinta y dos, así que he pasado la mitad de mi vida con BTS”, señaló Namjoon en la transmisión.

Durante la jornada, el cantante compartió imágenes de los festejos que sostuvo con sus amistades y agradeció las felicitaciones enviadas por sus compañeros Jin, J-Hope, V y Jungkook mediante las redes sociales.

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BTS culminó sus presentaciones en Norteamérica e iniciará su tramo sudamericano en octubre desde Colombia. La gira continuará en Lima con tres fechas en el Estadio San Marcos el 7, 9 y 10 de dicho mes, antes de seguir hacia Chile, Argentina y Brasil.

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