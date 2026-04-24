Resumen

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El cineasta Rob Reiner fue hallado sin vida en su vivienda de Brentwood, en diciembre pasado | (Foto: Robyn Beck / AFP)
El cineasta Rob Reiner fue hallado sin vida en su vivienda de Brentwood, en diciembre pasado | (Foto: Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Redacción EC

Jack Reiner, hijo mayor del cineasta Rob Reiner y de Michele Reiner, publicó este viernes un ensayo en la plataforma Substack donde relata el impacto emocional tras el fallecimiento de sus padres, describiendo el trayecto que hizo hacia su casa familiar, en Los Ángeles, al enterarse de la noticia.

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