Jack Reiner, hijo mayor del cineasta Rob Reiner y de Michele Reiner, publicó este viernes un ensayo en la plataforma Substack donde relata el impacto emocional tras el fallecimiento de sus padres, describiendo el trayecto que hizo hacia su casa familiar, en Los Ángeles, al enterarse de la noticia.

El texto surge meses después de que la pareja fuera hallada sin vida el pasado 14 de diciembre de 2025 en su domicilio, hecho por el cual Nick Reiner, hermano menor de Jack, permanece detenido bajo dos cargos de asesinato en primer grado tras declararse inocente.

Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron hallados sin vida en su domicilio de Brentwood. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

El autor de la publicación, de 34 años, calificó la experiencia como su “peor pesadilla”, admitiendo que todavía le resulta difícil procesar la pérdida simultánea de ambos progenitores.

De acuerdo con el relato, Jack realizó un viaje de 45 minutos desde el centro de la ciudad hasta la casa de su infancia para reunirse con su hermana Romy y confirmar los hechos.

“Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance” , explicó en su escrito, donde también lamentó que sus padres no podrán estar presentes en sus proyectos futuros.

En el tributo, describió al director de "When Harry Met Sally" como su héroe y a su madre como una figura incondicional, subrayando que cambiaría cualquier privilegio vivido en Hollywood por una hora más junto a ellos.

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Según Reiner, la tragedia le ha generado un sentimiento constante de dolor y coraje, afirmando que sus padres “eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les pasó”.

Finalmente, el ensayo omite cualquier mención directa hacia Nick Reiner, quien tiene programada una comparecencia en la corte el próximo miércoles para continuar con el proceso legal por las muertes ocurridas.

*Con información de EFE

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