La segunda fecha de Robbie Williams en Lima se realizará jueves 24 de septiembre en el Arena 1 Park de San Miguel | Foto: EFE / Instagram (@robbiewilliams) / Composición EC
La segunda fecha de Robbie Williams en Lima se realizará jueves 24 de septiembre en el Arena 1 Park de San Miguel | Foto: EFE / Instagram (@robbiewilliams) / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante británico Robbie Williams llamó la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un video en el que muestra el inesperado encuentro que tuvo con un gallinazo durante su estadía en Lima, previo a sus conciertos programados para este 23 y 24 de septiembre.

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