El cantante británico Robbie Williams llamó la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un video en el que muestra el inesperado encuentro que tuvo con un gallinazo durante su estadía en Lima, previo a sus conciertos programados para este 23 y 24 de septiembre.

En las imágenes, el artista enfoca al ave, que se encontraba sobre una de las barandas de vidrio del lugar donde estaba hospedado, y la llama de manera amistosa “compañero, ven”. Al ver su tamaño, el intérprete de ‘Angels’ reaccionó sorprendido y señaló: “Es enorme”.

Robbie Williams captura en video a un gallinazo en Lima

El registro fue compartido luego de su llegada a la capital peruana. Tras movilizarse desde el aeropuerto, Williams acudió a los exteriores de su hospedaje en Miraflores, donde se encontró con los fanáticos que lo esperaban.

Durante el momento con sus seguidores, el cantante utilizó su celular para grabarse junto al público mientras sonreía y respondía a los cánticos de “Robbie, Robbie, Robbie” que entonaban los asistentes.

La llegada del artista también incluyó la presencia de The Lottery Winners, banda británica que abrirá sus conciertos en Lima. Integrantes del club de fans local se reunieron con Karl, Jerry y Tom, miembros del grupo, para entregarles recuerdos tradicionales del Perú.

Robbie Williams reaccionó con sorpresa ante la presencia del animal

El artista ofrecerá este jueves 24 de septiembre su segundo show en Lima como parte de la gira Britpop, en el Arena 1 Park de la Costa Verde de San Miguel. Las dos fechas programadas cuentan con todas las entradas agotadas.

Para sus shows, el cantante presentaría un repertorio similar al que ofreció en el inicio de su gira por Colombia, con canciones como ‘Let Me Entertain You’, ‘Rock DJ’, ‘Supreme’, ‘Feel’ y ‘Angels’, además de versiones de ‘Wonderwall’ y ‘My Way’.

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